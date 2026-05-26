Burger Trip llega a Pergamino con una noche especial para celebrar las mejores hamburguesas locales

Burger Trip ofrecerá una amplia variedad de sabores y estilos. Desde hamburguesas clásicas con cheddar, panceta y cebolla caramelizada hasta opciones más innovadoras, picantes o gourmet.

La pasión por las hamburguesas tendrá este jueves una cita obligada en Pergamin o con la llegada de Burger Trip, una iniciativa que reunirá a algunas de las hamburgueserías más destacadas de la ciudad en una experiencia gastronómica que combinará sabores, creatividad, promociones especiales y recorridos urbanos.

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La propuesta se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Hamburguesa y permitirá que vecinos y visitantes recorran distintos locales de la ciudad para degustar versiones exclusivas de sliders acompañadas de papas fritas a un precio promocional de $5.000 el combo.

Además de disfrutar de las distintas propuestas culinarias, el público podrá votar cuál es la mejor hamburguesa de Pergamino, sumando un condimento extra a una noche pensada para fortalecer el movimiento gastronómico local.

La presentación oficial se realizó días pasados y contó con la participación del director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari; la directora de Turismo, Romina Viale; la secretaria General de UTHGRA, Laura Andrea Lacerda; y Martín Grivarello, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio.

Durante el lanzamiento, los organizadores destacaron el valor de este tipo de iniciativas para potenciar a los emprendedores y comercios gastronómicos de Pergamino.

“Buscamos visibilizar la oferta local, fortalecer el trabajo conjunto entre municipio, comercios y emprendedores, y además atraer tanto a vecinos como a visitantes de la región”, expresaron durante la presentación.

En la misma línea, remarcaron que la idea es generar nuevas oportunidades para el sector y consolidar eventos que permitan dinamizar la economía local. “Esperamos que sea el inicio de muchas actividades similares durante el año”, señalaron.

Hamburguesas especiales, opciones veganas y sin gluten

Burger Trip ofrecerá una amplia variedad de sabores y estilos. Desde hamburguesas clásicas con cheddar, panceta y cebolla caramelizada hasta opciones más innovadoras, picantes o gourmet.

También habrá alternativas pensadas para todos los públicos, incluyendo hamburguesas veganas y propuestas sin gluten.

Cada hamburguesería elaborará una slider especial de 50 gramos que estará disponible desde las 18:30 y hasta el cierre de cada local.

Los locales que participarán

*Brewer: Avenida de Mayo 201. Promoción: Slider Cheese Burger Doble + papas fritas.

*Flora Indoor: Avenida de Mayo 250. Promoción: Slider Sweet Onion + papas fritas.

*Point Lounge: Avenida de Mayo 270. Promoción: Slider Pepper Jack & Chili + papas fritas.

*Burger Kino: Avenida de Mayo 284. Promoción: Slider Bacon Jam + papas fritas.

*Wallace: Avenida de Mayo 308. Promoción: Slider Hamburguesa de la casa + papas fritas.

*Dukes Food: Merced 224. Promoción: Slider Duke + papas fritas.

*Bajoneando: Alsina 740. Promoción: Slider Bacon Cheese + papas fritas.

*Session: esquina de Alem y Mitre. Promoción: Slider Doble Cuarto + papas fritas.

* UP: San Nicolás 123. Promoción: Slider Super UP + papas fritas.

*Chepá Burgers: San Juan 289. Promoción: Slider La Burger de Campeones + papas fritas.

Opción vegana y sin gluten

La propuesta también incluirá una alternativa especialmente pensada para personas celíacas y quienes prefieren opciones veganas.

Horneando Sin Gluten: Italia 538. Modalidad: Take Away

Promoción: opción vegana y hamburguesa sin gluten + papas fritas

Teléfono: 2477-382923.

Incentivo al comercio local

Con esta iniciativa, Pergamino suma una nueva experiencia gastronómica que busca incentivar el consumo en comercios locales, fortalecer el sector emprendedor y convertir a la ciudad en un punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas.