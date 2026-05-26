Burger Trip llega a Pergamino con una noche especial para celebrar las mejores hamburguesas locales

La pasión por las hamburguesas tendrá este jueves una cita obligada en Pergamino con la llegada de Burger Trip, una iniciativa que reunirá a algunas de las hamburgueserías más destacadas de la ciudad en una experiencia gastronómica que combinará sabores, creatividad, promociones especiales y recorridos urbanos.
La propuesta se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Hamburguesa y permitirá que vecinos y visitantes recorran distintos locales de la ciudad para degustar versiones exclusivas de sliders acompañadas de papas fritas a un precio promocional de $5.000 el combo.
Además de disfrutar de las distintas propuestas culinarias, el público podrá votar cuál es la mejor hamburguesa de Pergamino, sumando un condimento extra a una noche pensada para fortalecer el movimiento gastronómico local.
Una propuesta para impulsar el trabajo pergaminense
La presentación oficial se realizó días pasados y contó con la participación del director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari; la directora de Turismo, Romina Viale; la secretaria General de UTHGRA, Laura Andrea Lacerda; y Martín Grivarello, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio.
Durante el lanzamiento, los organizadores destacaron el valor de este tipo de iniciativas para potenciar a los emprendedores y comercios gastronómicos de Pergamino.
“Buscamos visibilizar la oferta local, fortalecer el trabajo conjunto entre municipio, comercios y emprendedores, y además atraer tanto a vecinos como a visitantes de la región”, expresaron durante la presentación.
En la misma línea, remarcaron que la idea es generar nuevas oportunidades para el sector y consolidar eventos que permitan dinamizar la economía local. “Esperamos que sea el inicio de muchas actividades similares durante el año”, señalaron.
Hamburguesas especiales, opciones veganas y sin gluten
Burger Trip ofrecerá una amplia variedad de sabores y estilos. Desde hamburguesas clásicas con cheddar, panceta y cebolla caramelizada hasta opciones más innovadoras, picantes o gourmet.
También habrá alternativas pensadas para todos los públicos, incluyendo hamburguesas veganas y propuestas sin gluten.
Cada hamburguesería elaborará una slider especial de 50 gramos que estará disponible desde las 18:30 y hasta el cierre de cada local.
Los locales que participarán
*Brewer: Avenida de Mayo 201. Promoción: Slider Cheese Burger Doble + papas fritas.
*Flora Indoor: Avenida de Mayo 250. Promoción: Slider Sweet Onion + papas fritas.
*Point Lounge: Avenida de Mayo 270. Promoción: Slider Pepper Jack & Chili + papas fritas.
*Burger Kino: Avenida de Mayo 284. Promoción: Slider Bacon Jam + papas fritas.
*Wallace: Avenida de Mayo 308. Promoción: Slider Hamburguesa de la casa + papas fritas.
*Dukes Food: Merced 224. Promoción: Slider Duke + papas fritas.
*Bajoneando: Alsina 740. Promoción: Slider Bacon Cheese + papas fritas.
*Session: esquina de Alem y Mitre. Promoción: Slider Doble Cuarto + papas fritas.
* UP: San Nicolás 123. Promoción: Slider Super UP + papas fritas.
*Chepá Burgers: San Juan 289. Promoción: Slider La Burger de Campeones + papas fritas.
Opción vegana y sin gluten
La propuesta también incluirá una alternativa especialmente pensada para personas celíacas y quienes prefieren opciones veganas.
Horneando Sin Gluten: Italia 538. Modalidad: Take Away
Promoción: opción vegana y hamburguesa sin gluten + papas fritas
Teléfono: 2477-382923.
Incentivo al comercio local
Con esta iniciativa, Pergamino suma una nueva experiencia gastronómica que busca incentivar el consumo en comercios locales, fortalecer el sector emprendedor y convertir a la ciudad en un punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas.