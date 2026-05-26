Seguridad vial: Pergamino refuerza los controles y multa el uso del celular al volante

La Municipalidad de Pergamino continúa reforzando los operativos de control vial con el objetivo de sancionar el uso del teléfono celular mientras se conduce, una conducta considerada una de las principales causas de distracción al volante y de generación de siniestros en la vía pública. Los procedimientos se desarrollan en distintos puntos de la ciudad mediante la intervención de inspectores de tránsito, quienes supervisan el cumplimiento de las normas tanto en calles céntricas como en avenidas de alta circulación.

En calles y avenidas de Pergamino Desde la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito remarcaron que los controles se realizan sin excepciones y alcanzan a conductores de vehículos particulares, motociclistas, unidades de transporte público, taxis, remises y transporte de carga. El objetivo es fortalecer la prevención y concientizar sobre los riesgos que implica manipular el celular mientras se conduce.

Las autoridades municipales recordaron que el uso del teléfono móvil durante la conducción constituye una infracción grave, ya que reduce considerablemente la capacidad de atención del conductor, demora el tiempo de reacción ante una maniobra imprevista y obliga, en muchos casos, a retirar una de las manos del volante. Esta combinación de factores incrementa el riesgo de choques, atropellos y otros incidentes viales.

Mayor seguridad vial En ese sentido, señalaron que las distracciones ocasionadas por el celular representan actualmente uno de los principales problemas de seguridad vial, debido a que el conductor desvía la vista del camino por varios segundos, perdiendo percepción sobre el entorno, la velocidad y la distancia con otros vehículos. Por ello, los operativos buscan no solo sancionar a quienes incumplen la normativa, sino también promover hábitos de conducción responsables.

Los controles forman parte de una política sostenida del Municipio orientada a mejorar la seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes en la ciudad, mediante acciones de fiscalización, educación y prevención que se intensifican en horarios de mayor circulación vehicular.

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