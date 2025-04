Vacunar para no volver atrás: baja cobertura en Pergamino y el riesgo de reaparición de enfermedades

Después de la pandemia, en Pergamino la confianza y el compromiso de la ciudadanía con las campañas de vacunación no volvieron a ser los mismos. “Si seguimos con coberturas bajas, las enfermedades que habíamos eliminado pueden volver”, advierte Érica Períes. La campaña antigripal avanza a paso lento por el envío escalonado de dosis.

Después de la pandemia, la confianza y el compromiso de la ciudadanía con las campañas de vacunación no volvieron a ser los mismos. En Pergamino, las coberturas de vacunas del calendario obligatorio están por debajo de los niveles deseables, y eso enciende una señal de alerta ya que enfermedades como el sarampión, que habían sido erradicadas en Argentina, podrían resurgir si no se revierte esta tendencia.

En el programa Reporte LA OPINION, que se emite por radio Wi Play (105.1), la secretaría de Salud del Municipio, Érica Períes , ofreció un diagnóstico claro: "Contra Covid , ya la vacunación es mínima. Son muy pocas las dosis que se aplican. Es una vacuna que pensamos que iba a generar conciencia, pero no, está disponible y la gente no se vacuna" .

Y ese fenómeno, el del “cansancio” social tras la pandemia, impactó más allá del coronavirus. "Ese hastío también se ve reflejado en las vacunas de calendario. Todo nos cuesta más. En bebés, por ejemplo, aparecen papás que no quieren vacunarlos. Incluso contra enfermedades graves como la fiebre hemorrágica, que sigue presente en nuestra ciudad", expresó con preocupación.

Un retroceso evitable

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias locales es el bajo cumplimiento del esquema de vacunación contra sarampión, una enfermedad de altísima contagiosidad que había dejado de circular en el país. Sin embargo, su reaparición en lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obligó a lanzar campañas focalizadas para evitar su propagación.

"Nosotros no tuvimos casos confirmados, pero sí hubo sospechas. Se hizo el trabajo epidemiológico correspondiente, y aunque no se inició una campaña masiva como en Caba, cualquier pergaminense nacido después de 1965 debe tener dos dosis de la vacuna. Si no las tiene, puede ir a cualquier centro de salud, al hospital o al vacunatorio para completar su esquema" , explicó Períes.

Además, remarcó que las vacunas son gratuitas, seguras y están disponibles, pero requieren del compromiso individual para ser efectivas a nivel colectivo.

Entre la conciencia y la resistencia

Consultada sobre el comportamiento de la población frente a las campañas, Períes señaló que el panorama es mixto. "Hay personas que son súper cumplidas con su calendario de vacunación, que concurren cada año a recibir su dosis antigripal, por ejemplo. Pero tenemos un gran grupo al que debemos estar buscando, insistiendo, convocando" , indicó.

La respuesta frente a la vacuna antigripal, si bien es mayor, no logra compensar la caída general del cumplimiento de otras inmunizaciones. El mayor riesgo es que esa falta de cobertura, especialmente en sectores vulnerables o en la primera infancia, genera una ventana peligrosa para la reintroducción de enfermedades graves.

"Si seguimos con coberturas bajas, lo que va a pasar es que en algunos años enfermedades que ya estaban eliminadas reaparezcan, como es el caso del sarampión. Y eso sería un retroceso enorme" , enfatizó la funcionaria.

Fiebre hemorrágica: el otro enemigo silencioso

Además del sarampión, la Fiebre Hemorrágica Argentina representa un riesgo concreto en nuestra región. Pergamino, por su ubicación geográfica, es una ciudad endémica para esta enfermedad viral transmitida por roedores, y la vacuna es obligatoria para quienes viven o trabajan en zonas rurales.

"La gente no se quiere vacunar contra Fiebre Hemorrágica. Es una enfermedad grave, que si no se trata a tiempo puede tener consecuencias fatales. La vacuna existe, es eficaz, pero muchos la ignoran o directamente la rechazan" , advirtió Períes.

Reforzar la confianza

La pandemia dejó huellas profundas en muchos aspectos de la vida cotidiana, pero la desconfianza hacia la vacunación no puede ser parte del legado . Para Períes, recuperar esa cultura de la prevención es una tarea colectiva: del Estado, del sistema de salud, de las escuelas, de los medios de comunicación y de cada familia.

"Tenemos que entender que si una vacuna está en el calendario, es porque es obligatoria y también segura. Una vacuna que venta al público ya fue probada, ya es apta para aplicar. Y sobre todo en el caso de los más chicos, es fundamental garantizar que estén protegidos" , afirmó.

Un acto de responsabilidad

En un contexto donde la memoria colectiva empieza a olvidar el impacto de enfermedades que alguna vez fueron letales , la vacunación se vuelve no sólo una herramienta sanitaria, sino también un acto de solidaridad. Se trata de cuidar al otro tanto como a uno mismo.

"Las vacunas salvan vidas. No tenemos que esperar a que reaparezcan las enfermedades para valorarlas" , concluyó Érica Períes.

Vacunación Antigripal

La campaña de vacunación antigripal ya se encuentra en marcha en Pergamino, aunque el ritmo de aplicación avanza con cierta lentitud debido a la entrega progresiva de dosis . Así lo confirmó la secretaría de Salud del Municipio, Érica Períes , quien detalló que este año las vacunas comenzaron a aplicarse a multas de marzo, primero al personal de salud y adultos mayores, y que en abril se sumaron el resto de los grupos de riesgo.

"Las vacunas van llegando en tandas, son cuestiones logísticas que nos exceden, y eso hace que por momentos no podamos cubrir toda la demanda. De todas formas, esperamos que en las próximas semanas se regularice la entrega y podamos avanzar con más fluidez" , explicó.

La inmunización está dirigida a los grupos priorizados: personas mayores de 65 años, embarazadas, bebés de 6 a 24 meses y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo. Todas estas personas pueden acceder a la vacuna de manera gratuita en los Centros de Atención Primaria de Salud, el vacunatorio municipal y el Hospital San José.

"Queremos que los más chicos, los mayores y las embarazadas lleguen al invierno protegidos. Es fundamental que quienes tienen indicación médica se vacunen cuanto antes" , insistió Períes.

Si bien la respuesta ha sido positiva en muchos sectores, desde la Secretaría remarcaron la necesidad de seguir insistiendo en la importancia de la prevención se aplica anualmente. La antigripal, que se aplica anualmente, es clave para evitar complicaciones respiratorias graves , sobre todo en los meses más fríos del año.

Desde el Municipio reiteraron que la vacunación continúa activa y que se informará a la comunidad a medida que vayan arribando nuevas tandas de dosis.