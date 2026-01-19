lunes 19 de enero de 2026
    • Vacunación contra el dengue en San Nicolás: el Hospital San Felipe aplica dosis sin turno previo

    El Hospital de San Nicolás confirmó que aplica la vacuna contra el dengue sin turno previo para personas de 15 a 59 años, con atención de lunes a viernes.

    19 de enero de 2026 - 10:04
    El Hospital San Felipe informó que se encuentra disponible la vacuna contra el dengue sin necesidad de solicitar turno, facilitando el acceso a la población dentro del rango etario habilitado.

    El Hospital San Felipe informó que se encuentra disponible la vacuna contra el dengue sin necesidad de solicitar turno, facilitando el acceso a la población dentro del rango etario habilitado.

    Osinsa

    El Hospital San Felipe informó que se encuentra habilitada la vacunación contra el dengue sin necesidad de solicitar turno previo, una medida que busca agilizar el acceso y fortalecer la prevención ante la circulación del virus. La aplicación se realiza directamente en el vacunatorio del nosocomio de San Nicolás, en días y horarios ya establecidos.

    Vacuna contra el dengue: quiénes pueden acceder sin turno

    Desde el área de salud del Hospital San Felipe detallaron que la vacuna está destinada a personas que tengan entre 15 y 59 años, rango etario habilitado según los criterios sanitarios vigentes. La posibilidad de concurrir sin turno previo permite facilitar la llegada de la población objetivo, evitando demoras administrativas y promoviendo una mayor cobertura.

    El esquema de vacunación consta de dos dosis, con un intervalo mínimo de tres meses entre la primera y la segunda aplicación. Es importante destacar que no se enviarán correos electrónicos ni recordatorios, por lo que quienes inicien el esquema deberán presentarse nuevamente de manera presencial para completar la segunda dosis en el tiempo indicado.

    Vacunación contra el dengue: restricciones y recomendaciones médicas

    Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacuna no está indicada para personas que se encuentren embarazadas o en período de lactancia, ni para quienes presenten algún tipo de inmunocompromiso. Tampoco pueden recibirla pacientes que estén bajo tratamientos con quimioterapia o que consuman corticoides en dosis altas.

    Antes de concurrir al vacunatorio, se recomienda que cada persona evalúe su situación de salud y, ante dudas, consulte con un profesional médico. El objetivo es garantizar una aplicación segura y acorde a las condiciones clínicas de cada paciente.

    Hospital San Felipe: días, horarios y lugar de aplicación

    La vacunación contra el dengue se realiza en el vacunatorio del Hospital San Felipe, con ingreso por calle Olleros. La atención está disponible de lunes a viernes, en el horario de 6:00 a 13:00 horas.

    Desde el hospital subrayaron la importancia de aprovechar esta instancia de prevención, especialmente en un contexto donde el dengue continúa siendo una preocupación sanitaria. La vacunación, junto con las medidas de cuidado domiciliario y control del mosquito, constituye una herramienta clave para reducir el impacto de la enfermedad en la comunidad.

