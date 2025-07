Pergamino propone una mesa de consenso para el uso de agroquímicos y pide levantar las restricciones

Una mesa multisectorial como solución de fondo

Más allá del pedido judicial, el municipio presentó una propuesta para crear un Cuerpo Colegiado Multisectorial, con participación de representantes de la sociedad civil, organizaciones vecinales, profesionales de la salud, ingenieros agrónomos y organismos del Estado.

Esta mesa de consenso tendría como objetivos centrales el monitoreo permanente del cumplimiento de normas, el ajuste de protocolos de aplicación y la elaboración de recomendaciones técnicas y sociales que permitan tomar decisiones con base científica y diálogo comunitario.

“Se trata de dejar atrás la lógica de la confrontación y construir una instancia de confianza mutua. No puede haber sustentabilidad si no hay participación, ni puede haber regulación si no se escucha a quienes están en el territorio”, explicaron desde el área de Ambiente del municipio.

El contexto: seis años de conflicto y tensión judicial

Las restricciones actuales surgieron a partir de una serie de denuncias por fumigaciones cercanas a zonas urbanas, que derivaron en fallos judiciales que prohibieron la aplicación de agroquímicos a menos de 1.095 metros de las viviendas. Desde entonces, productores, ambientalistas y autoridades locales han sostenido posturas opuestas, con marchas, contramarchas y poco diálogo.

La certificación como Municipio Verde y la creación de la mesa multisectorial podrían abrir una nueva etapa. Aunque aún debe resolverse la cuestión judicial, el enfoque del Ejecutivo local apunta a una regulación más dinámica, en la que el conocimiento técnico y las voces de los vecinos puedan coexistir en la toma de decisiones.

Un modelo que podría replicarse

El caso de Pergamino se sigue de cerca en otras localidades bonaerenses y del país, donde también existen tensiones por el uso de agroquímicos en zonas productivas cercanas a áreas urbanas. Si se acepta el pedido de levantar las restricciones y se pone en marcha el organismo colegiado propuesto, Pergamino podría convertirse en un modelo de gestión ambiental participativa en contextos de fuerte presión agrícola.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. Pero, al menos por ahora, Pergamino intenta reemplazar el conflicto por el consenso.

El pedido de Levantamiento y las adhesiones

