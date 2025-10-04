sábado 04 de octubre de 2025
    • Autoridades de Rotary visitaron Pergamino y recorrieron el Museo Casa Natal Illia

    La gobernadora del distrito 4895, Susana Espósito, encabezó la visita oficial a espacios históricos de la ciudad. Participaron autoridades y socios

    4 de octubre de 2025 - 14:05
    miembros del Rotary junto al intendente Javier Martínez

    miembros del Rotary junto al intendente Javier Martínez

    LAOPINION

    En la mañana del sábado, importantes autoridades de Rotary Internacional visitaron la ciudad de Pergamino en el marco de una jornada oficial de encuentros institucionales. Entre las actividades destacadas se realizó una visita protocolar a la casa natal del expresidente Arturo Illia, convertida hoy en museo histórico de referencia para la región.

    La recorrida

    La recorrida estuvo encabezada por la Dra. Susana Espósito, gobernadora del Distrito 4895 de Rotary Internacional para el período 2025–2026. Espósito es una reconocida líder dentro de la organización, con una trayectoria comprometida en el servicio rotario, y ocupa la responsabilidad de conducir a más de un centenar de clubes ubicados en Capital Federal y en la zona noreste de la provincia de Buenos Aires, entre ellos los de Pergamino.

    La jornada

    Durante la jornada, las autoridades visitaron la ciudad, mantuvieron intercambios y repasaron los proyectos que se desarrollan en la comunidad en el marco de las áreas de interés de Rotary Internacional: la promoción de la paz, la salud, la educación, el cuidado del medioambiente, el desarrollo de economías locales y el acceso a agua segura, entre otros.

    “Trabajamos para identificar necesidades en nuestras comunidades y actuar de forma concreta, generando un cambio positivo y duradero”, expresaron los referentes durante la visita.

    El Rotary

    Rotary es una red global con más de 1,2 millones de socios voluntarios y 46.000 clubes distribuidos en todo el mundo. En Argentina, el Distrito 4895 viene fortaleciendo su presencia institucional a través del compromiso sostenido con los valores de servicio, integridad, compañerismo y liderazgo.

    Rotary Intendente
    Susana Espósito junto al Intendente Javier Martínez

    Susana Espósito junto al Intendente Javier Martínez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

