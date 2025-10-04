De regreso a casa: la Volanta Americana de Don Martín Illia volvió a su cochera después de 80 años

La volanta americana de Don Martin Illia volvió a su lugar de origen

Durante décadas fue solo un recuerdo, una anécdota familiar. Hoy, la vieja volanta americana que perteneciera a Don Martín Illia —padre del expresidente Arturo Illia— brilla restaurada en la misma cochera donde descansó a principios del siglo XX. Un viaje que une pasado y presente.

Todo listo para la segunda edición del Remate Solidario en el Taller Protegido de Pergamino

En cada sobremesa familiar, entre anécdotas de tiempos idos, solía surgir el recuerdo de la volanta. Aquella volanta americana que Don Martín Illia usaba para llevar a los suyos por las calles de Pergamino, cuando el siglo recién comenzaba y los caballos marcaban el pulso de la vida cotidiana.

Pasaron los años, y la volanta fue perdiéndose entre las brumas de la memoria. Nadie sabía con certeza dónde había quedado, si aún existía o si, como tantas otras reliquias familiares, se había perdido para siempre.

Pero en 2023, el destino dio un guiño. Gracias a la investigación paciente de familiares, se logró rastrear la pista de aquel carruaje hasta la sucesión de Faustino Biscayart. El hallazgo no fue menor. Fue un reencuentro con una parte viva de la historia.

Consultadas por Pucho, sus hermanas tuvieron un gesto que honra la memoria y el patrimonio: permitieron que la volanta fuera restaurada y devuelta a la familia Illia, no como objeto de uso, sino como símbolo. Como testigo del tiempo.

Volanta americana 02 el impecable estado de restauración que muestra hoy la volanta americana. que puede verse en el Museo Casa Natal Illia LAOPINION

La restauración y el regreso

La puesta en valor estuvo a cargo de un artesano local de renombre: la “Bruja” Alcaraz. Con manos sabias y respeto por cada herraje, logró devolverle dignidad a la madera fatigada y al cuero dormido. La volanta volvió a tener presencia. Y no solo eso: volvió a tener hogar.

Hoy se exhibe en el Museo Casa Natal de la Familia Illia, exactamente en la misma cochera que la albergó ochenta años atrás. Como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo para cerrar un círculo.

Un símbolo que vuelve a hablar

La volanta americana de Don Martín Illia no es solo un vehículo de otra época. Es también un símbolo de los valores que marcaron a una familia, de la conexión con la tierra, del trabajo silencioso y del respeto por la historia.

A veces, las cosas no desaparecen. Solo esperan el momento justo para regresar.