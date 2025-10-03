El Círculo Odontológico Pergamino, pilar de la profesión y la comunidad

La institución de calle Mitre tiene una clínica propia para realizar las capacitaciones.

El Círculo Odontológico de Pergamino , emplazado en Mitre 874, cumple desde hace más de 90 años un rol gremial, académico y social de referencia en la ciudad y la región. Fundado el 27 de julio de 1932, nació del esfuerzo conjunto de un grupo de profesionales visionarios y hoy se consolida como un espacio que articula la defensa de los intereses de los odontólogos con la capacitación continua y el compromiso comunitario. Actualmente, la institución está integrada por 110 asociados.

Pergamino prepara la temporada de colonias de verano con mayor control y compromiso

“La mayoría de nuestros socios son de Pergamino, pero también tenemos colegas de Colón y Capitán Sarmiento”, señaló Walter Muñoz, presidente del Círculo Odontológico de Pergamino, en diálogo con LA OPINION .

Muñoz explicó que dentro de la institución conviven socios prestadores y no prestadores: Los primeros trabajan a través de convenios con obras sociales, los segundos ejercen su actividad de manera independiente.

Además, la entidad ofrece servicios y beneficios como la proveeduría de materiales odontológicos con la posibilidad de acceder a compras en cuotas sin interés.

La capacitación, eje del Círculo Odontológico Pergamino

Uno de los puntos más destacados de la labor del Círculo es la formación continua.

“Constantemente estamos teniendo capacitación para que el profesional vaya mejorando. Lo que apunta el Círculo es que el socio se capacite con las últimas tecnologías, los últimos avances, y siempre esté actualizado”, subrayó Muñoz.

Actualmente se dicta un curso anual de endodoncia —tratamiento de conducto— con prácticas sobre pacientes en la clínica propia de la institución. A lo largo del año, también se organizan talleres teórico-prácticos y workshops con modelos y maquetas.

“El objetivo es que el profesional tenga un abanico de herramientas para desenvolverse mejor en el día a día”, agregó el presidente.

Convenios y redes de formación

El Círculo mantiene 17 convenios directos con obras sociales y prepagas, lo que permite articular la atención de los pacientes y garantizar mejores condiciones para los profesionales.

“Siempre tratamos de negociar un buen arancel para el colega. Depende mucho del marco económico y sociopolítico del país, pero nuestro compromiso es defender los intereses de los odontólogos”, destacó Muñoz.

Asimismo, la institución trabaja en vínculo con entidades nacionales como la Asociación Prostodóntica Argentina (APA) y la Asociación Odontológica Argentina (AOA), con sede en Capital Federal. Estas organizaciones aportan profesionales que brindan capacitaciones en Pergamino, generando un intercambio que enriquece a los asociados locales.

Un presente con desafíos

Los retos de la institución se centran en dos grandes frentes:

*Mantener a los odontólogos actualizados para sostener un nivel de excelencia profesional.

*Negociar aranceles justos en el contexto de inflación y cambios en el sistema de salud.

“Ese es el desafío que tiene el Círculo: mantener siempre al odontólogo actualizado y, al mismo tiempo, lograr buenas negociaciones con las obras sociales”, concluyó Muñoz.