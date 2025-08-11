lunes 11 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Una paciente psiquiátrica le arrojó agua hirviendo a una Policía en el pabellón de Salud Mental del Hospital

    En la mañana de este domingo a la joven policía de 27 años le produjo lesiones, por quemaduras, a una sargento encargada de la custodia del edificio sanitario.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    11 de agosto de 2025 - 17:04
    La Policía sufrió lesiones leves por las quemaduras producidas por el agua a punto de hervor.

    La Policía sufrió lesiones leves por las quemaduras producidas por el agua a punto de hervor.

    LA OPINION

    Una paciente psiquiátrica le arrojó el contenido de agua hirviendo de un termo a una sargento de la Policía bonaerense encargada de la custodia del pabellón de salud mental durante incidentes en la mañana de este domingo; tal como lo informaron fuentes policiales.

    Lee además
    En 48 horas, policia y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro

    En 48 horas, policía y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro
    investigación sobre posible Grooming. 

    Allanamiento en Baradero en busca de un celular por una denuncia de abuso: investigan posible grooming

    La uniformada terminó con lesiones leves por las quemaduras producidas por el agua a punto de hervor que impactó en su cara y en el brazo derecho.

    Por causas propias del diagnóstico de la joven, se produjeron gritos y cuestionamientos de ella hacia el personal sanitario y a la agente encargada de la custodia del edificio.

    Le arrojó agua en la cara de la Policía

    Repentinamente, la mujer arrojó el agua caliente desde un termo hacia la cara y el brazo de la agente policial, quien terminó lesionada.

    La médica de guardia del pabellón se encargó de inyectarle un tranquilizante para sedarla en el momento en que la redujeron para que no siguiera agrediendo a las personas presentes ni se auto lesionara.

    Una vez que la paciente volvió a estar recostada en la cama de la sala de internación es cuando iniciaron la denuncia y la intervención judicial.

    Desde la Fiscalía 1, el instructor judicial le requirió a las fuerzas policiales que evaluaran las lesiones sufridas por la joven uniformada para incorporarla como evidencia en la causa.

    Las actuaciones penales seguirán su trámite por la calificación de lesiones penales y la víctima debe ampliar su declaración y brindar su testimonio las personas que presenciaron lo ocurrido.

    Temas
    Seguí leyendo

    En 48 horas, policía y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro

    Allanamiento en Baradero en busca de un celular por una denuncia de abuso: investigan posible grooming

    Inminente cierre de la Escuela de Policía: Provincia nunca cumplió lo acordado con Pergamino

    Policía: Mariano Cepeda asumirá como nuevo jefe de la Departamental Pergamino

    Excarcelaron a uno de los detenidos por el crimen del adolescente Héctor Silva en el barrio Itatí

    La conductora de un auto chocó contra un poste de tendido eléctrico al perder el control del vehículo

    Tamara Durán, a días del juicio por el femicidio: "Es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo"

    Militantes de La Libertad Avanza protagonizaron violenta pelea a golpes en la costanera de Zárate

    Un exhibicionista realizó obscenidades delante de comerciantes de la Peatonal tras intentar ingresar a locales

    Detienen en San Nicolás a un hombre el cual había amenazado a su padre con un destornillador

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El exhibicionista se desnudó y realizó obscenidades delante de comerciantes y transeúntes en Peatonal San Nicolás y Mitre en la mañana de este domingo.

    Un exhibicionista realizó obscenidades delante de comerciantes de la Peatonal tras intentar ingresar a locales

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El crimen ocurrió en la plaza del barrio Itatí tras una discusión entre el menor y su novia con dos sujetos.

    Excarcelaron a uno de los detenidos por el crimen del adolescente Héctor Silva en el barrio Itatí

    Por Alfonso Godoy
    El automóvil chocó contra el poste al salir despistado hacia la vereda.

    La conductora de un auto chocó contra un poste de tendido eléctrico al perder el control del vehículo

    Posibilidad extraoficial de la visita del trofeo de la Copa del Mundo en San Nicolás.

    ¿La Copa del Mundo en San Nicolas?

    San Pedro: Nerina Gonzalez. La biologa del CONICET que acerca la ciencia argentina redes

    Nerina González. De San Pedro al CONICET, acerca la ciencia argentina a las redes

    La madre de Naiara Durán, a días del juicio por el feticidio: es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo

    Tamara Durán, a días del juicio por el femicidio: "Es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo"