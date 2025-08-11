Una paciente psiquiátrica le arrojó agua hirviendo a una Policía en el pabellón de Salud Mental del Hospital

La Policía sufrió lesiones leves por las quemaduras producidas por el agua a punto de hervor.

Una paciente psiquiátrica le arrojó el contenido de agua hirviendo de un termo a una sargento de la Policía bonaerense encargada de la custodia del p abellón de salud mental durante incidentes en la mañana de este domingo ; tal como lo informaron fuentes policiales.

Allanamiento en Baradero en busca de un celular por una denuncia de abuso: investigan posible grooming

En 48 horas, policía y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro

La uniformada terminó con lesiones leves por las quemaduras producidas por el agua a punto de hervor que impactó en su cara y en el brazo derecho.

Por causas propias del diagnóstico de la joven, se produjeron gritos y cuestionamientos de ella hacia el personal sanitario y a la agente encargada de la custodia del edificio .

Repentinamente, la mujer arrojó el agua caliente desde un termo hacia la cara y el brazo de la agente policial , quien terminó lesionada.

La médica de guardia del pabellón se encargó de inyectarle un tranquilizante para sedarla en el momento en que la redujeron para que no siguiera agrediendo a las personas presentes ni se auto lesionara.

Una vez que la paciente volvió a estar recostada en la cama de la sala de internación es cuando iniciaron la denuncia y la intervención judicial.

Desde la Fiscalía 1, el instructor judicial le requirió a las fuerzas policiales que evaluaran las lesiones sufridas por la joven uniformada para incorporarla como evidencia en la causa.

Las actuaciones penales seguirán su trámite por la calificación de lesiones penales y la víctima debe ampliar su declaración y brindar su testimonio las personas que presenciaron lo ocurrido.