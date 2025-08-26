Una mujer denunció haber sido estafada en más de 12 millones de pesos a través de una videollamada de WhatsApp

La mujer fue estafada por un sujeto que la contactó a través de una video llamada de Whatsapp.

Una vecina de 62 años de Pergamino denunció este fin de semana haber sido víctima de una millonaria estafa virtual. Según consta en la presentación judicial, la mujer recibió el sábado por la tarde una videollamada de WhatsApp desde un número con característica de Córdoba.

Del otro lado de la comunicación, un hombre le aseguró pertenecer a un supuesto “área de Seguridad de Delitos Informáticos”.

Con un relato convincente y aprovechando la confianza generada en la conversación, el estafador le explicó que su cuenta bancaria podía estar en riesgo y la guió para realizar una serie de pasos que —según le decía— eran necesarios para proteger su dinero. Bajo esas instrucciones, la víctima terminó efectuando varias transferencias de dinero que, en conjunto, sumaron 12.056.498 pesos.

Recién más tarde, cuando intentó corroborar lo sucedido, la mujer advirtió que había sido engañada y acudió a la Policía para radicar la denuncia. El hecho fue caratulado como defraudación informática y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 6, que dispuso las diligencias de rigor para rastrear el origen de la maniobra delictiva.

Este nuevo caso vuelve a poner en alerta a la comunidad sobre el accionar de las bandas de ciberdelincuentes, que cada vez utilizan métodos más sofisticados para engañar a sus víctimas. A diferencia de las clásicas estafas telefónicas conocidas como “cuento del tío”, en este caso se valieron de una videollamada de WhatsApp, recurso que genera un mayor grado de credibilidad al simular la presencia de un interlocutor con respaldo institucional.

Las autoridades policiales recomiendan a la población extremar los cuidados y no brindar datos bancarios ni realizar transferencias por indicación de terceros, aunque se presenten como representantes de organismos oficiales o entidades financieras. También aconsejan cortar la comunicación de inmediato y, en caso de duda, comunicarse directamente con la sucursal bancaria o con la fuerza de seguridad.

La instrucción judicial se encuentra encaminada en la Fiscalía y los investigadores trabajan para identificar al autor de la estafa, que le generó a la vecina una pérdida millonaria en cuestión de minutos.