jueves 21 de agosto de 2025
    • Una motocicleta se incendió a metros de la Escuela Primaria 1 y generó momentos de tensión

    La moto ardió en llamas repentinamente frente al edificio escolar de Merced y Mitre en la tarde de este jueves y generó el despliegue de rescatistas.

    21 de agosto de 2025 - 18:48
    Los brigadistas lograron extinguir las llamas voraces y eliminaron el riesgo en el sector.

    Los brigadistas lograron extinguir las llamas voraces y eliminaron el riesgo en el sector.

    LA OPINION
    La rápida intervención de rescatistas permitió que la situación no generara riesgo en el sector.

    La rápida intervención de rescatistas permitió que la situación no generara riesgo en el sector.

    LA OPINION

    En la tarde de este jueves un sorpresivo incendio de una motocicleta en pleno centro de la ciudad provocó momentos de gran preocupación. El siniestro ocurrió sobre la calle Merced, en la esquina de Mitre, justo frente a los ventanales de la Escuela Primaria Nº 1, donde en ese horario se desarrollaban clases con numerosos niños en el interior.

    El incidente ocurrió minutos después de las 14:00 cuando la persona que iba montada a la motocicleta tuvo que descender y alejarse por la expansión de llamas mientras circulaba, por un presunto desperfecto electro mecánico.

    La moto empezó a incendiarse repentinamente

    De manera repentina, la moto comenzó a arder hasta quedar completamente envuelto en llamas, lo que desató alarma entre los transeúntes y la comunidad educativa. La cercanía del fuego con los ventanales del establecimiento escolar hizo temer que el humo y las llamas pudieran afectar a los estudiantes, aunque afortunadamente la situación no pasó a mayores.

    Temor por los alumnos de la Escuela Primaria 1

    En pocos minutos arribaron al lugar efectivos del cuerpo de bomberos voluntarios y personal de rescate, quienes desplegaron un rápido operativo para controlar el foco ígneo. Con el uso de equipos específicos lograron sofocar las llamas, evitando que se propagaran hacia la fachada del colegio o hacia vehículos estacionados en las inmediaciones.

    El episodio generó expectación entre los peatones y vecinos de la zona céntrica, que se vieron sorprendidos por la magnitud del fuego. El tránsito debió interrumpirse de manera parcial mientras los brigadistas trabajaban en el lugar, lo que ocasionó algunas demoras en el movimiento vehicular.

    El fuego redujo la motocicleta a una estructura totalmente calcinada, sin que se registraran heridos ni daños materiales más allá del rodado siniestrado. Posteriormente, las autoridades iniciaron tareas de peritaje para determinar las causas del incendio, que por el momento se desconocen.

    La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 1 vivió instantes de incertidumbre, ya que las llamas se desarrollaban a escasos metros de las aulas. Sin embargo, gracias a la rápida respuesta de los rescatistas, no fue necesario evacuar a los alumnos y la situación pudo resolverse con celeridad.

    Este tipo de episodios, que se producen en sectores de alta concentración de personas, ponen de relieve la importancia de la rápida intervención de los equipos de emergencia y de contar con planes de acción preventiva para resguardar la seguridad en establecimientos escolares y espacios públicos concurridos.

