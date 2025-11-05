miércoles 05 de noviembre de 2025
    • Una ciudad argentina se consolidó como epicentro internacional de Real Estate, Construcción y Arquitectura

    Con más de 360 participantes de Argentina, Brasil y Paraguay, se realizó el 2º Encuentro Internacional de Real Estate, Construcción y Arquitectura.

    5 de noviembre de 2025 - 08:28
    Se trata de una jornada donde inversores, desarrolladores, arquitectos, constructoras e inmobiliarias se encontrarán para explorar nuevos modelos de negocio, tecnologías aplicadas al real estate, sustentabilidad, experiencias de usuario y oportunidades de inversión que ya están marcando tendencia en Argentina y el mundo. &nbsp;

    Se trata de una jornada donde inversores, desarrolladores, arquitectos, constructoras e inmobiliarias se encontrarán para explorar nuevos modelos de negocio, tecnologías aplicadas al real estate, sustentabilidad, experiencias de usuario y oportunidades de inversión que ya están marcando tendencia en Argentina y el mundo.

     

    MISIONES ONLINE.
    Misiones recibió a líderes, desarrolladores e inversores de Argentina, Brasil y Paraguay en el 2º Encuentro Internacional de Real Estate, Construcción y Arquitectura.

    Misiones recibió a líderes, desarrolladores e inversores de Argentina, Brasil y Paraguay en el 2º Encuentro Internacional de Real Estate, Construcción y Arquitectura.

    MISIONES ONLINE.

    Posadas se convirtió, una vez más, en el punto de encuentro regional para empresarios, desarrolladores y arquitectos que apuestan al crecimiento urbano y la innovación. La capital misionera recibió a más de 360 referentes del Real Estate, la Construcción y la Arquitectura de Argentina, Brasil y Paraguay en el marco del 2º Encuentro Internacional organizado por UNAJE Misiones (Unión Argentina de Jóvenes Empresarios).

    Desde temprano, el ambiente reflejaba el crecimiento del encuentro respecto a su primera edición. La apertura oficial estuvo encabezada por Julián Losardo, director ejecutivo de UNAJE, acompañado por Sciutto y Michela Bertolotti, también empresaria misionera. En sus palabras, Losardo destacó el salto de escala: “El año pasado hicimos un evento para 150 personas y este año tenemos más de 350. Estamos contentos, vemos que Posadas y sobre todo Misiones puede ser un lindo encuentro, un lindo punto a nivel Mercosur”.

    Formación, innovación y networking

    El encuentro propuso combinar formación, innovación y networking. Durante el día se desarrollaron siete paneles temáticos que abordaron desde la internacionalización del sector hasta la transformación digital y los modelos sostenibles de desarrollo urbano.

    El primer panel, “Desarrollo regional: el caso Aguicons y Marriott”, reunió a Francisco Liotta y Joaquín Chamas del grupo Ginsa S.A., junto a Leonela Aguirre de Aguicons. Luego, el panel “Construyendo el futuro: Blockchain y tokenización en la construcción”, moderado por Juan Pablo Compari (UNAJE), contó con las exposiciones de María Inés Cura (Nuqlea) y Nicolás Sucan (Surcan S.A.).

    Más tarde, Virgilio Raiden (Flipping Master) presentó “Flipping: detectar, transformar y capitalizar oportunidades”, seguido del Pitch Stage “Ideas que construyen futuro”, con presentaciones de ZAH Emprendimientos, Federico Hebrero, HORMISA, Silvana Ratti S.A. y Casas del Lago.

    El intercambio internacional se dio en el panel “Oportunidades en LATAM: Brasil y Paraguay”, moderado por Daniela Cortés, donde disertaron Josefina Otero (Noddo Hotels & Consulting), Matías Carnelutti (ZAH Emprendimientos) y César Almirón (Campania S.A.).

    La jornada continuó con el panel “Tecnología e innovación: Caso Mudafy”, a cargo de Lucas Díaz, y “Impacto real: construir un futuro sostenible”, a cargo de Virgilio Gregorini, titular de Fábrica Social Techo. Antes del cierre, Walter Agra (Hard Rock Café) presentó “Hard Work: Hard Rock”, un repaso sobre la expansión de la marca global en la región.

    Cuatro ejes centrales: internacionalización, tecnología, sustentabilidad y networking

    Durante la jornada, el encuentro se estructuró en torno a cuatro ejes centrales que reflejaron las transformaciones más relevantes del sector: la internacionalización, con Posadas como hub estratégico entre Argentina, Brasil y Paraguay; la innovación y tecnología, orientada al uso de herramientas digitales y nuevas modalidades de desarrollo urbano; la sustentabilidad, con foco en construir ciudades que integren calidad de vida y responsabilidad ambiental; y el espacio de inversiones y networking, que permitió generar vínculos reales entre empresarios, desarrolladores e inversores de toda la región. Estos ejes atravesaron cada panel y consolidaron el espíritu del evento: conectar ideas, experiencias y oportunidades para impulsar un crecimiento regional sostenible.

    Con una agenda que combinó innovación, inversión y visión de futuro, el 2º Encuentro Internacional de Real Estate, Construcción y Arquitectura consolidó a Posadas como epicentro regional del desarrollo urbano y empresarial del Mercosur, impulsado por una nueva generación de líderes que apuesta por el crecimiento desde el norte argentino.

    Fuente: Misiones Online.

