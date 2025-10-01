miércoles 01 de octubre de 2025
    • Un sujeto mantenía encerrada a su expareja dentro de la casa a pesar de estar vigente un perímetro judicial

    La mujer de 34 años, con una discapacidad auditiva, estaría encerrada dentro de la morada en una situación de extrema vulnerabilidad.

    1 de octubre de 2025 - 10:52
    La mujer hipoacúsica estaba encerrada dentro de la casa de su ex pareja en Acevedo, a pesar de existir un perímetro judicial de prohibición de acercamiento.

    La mujer hipoacúsica estaba encerrada dentro de la casa de su ex pareja en Acevedo, a pesar de existir un perímetro judicial de prohibición de acercamiento.

    GETTY IMAGES

    Un grave episodio de violencia de género en la localidad de Acevedo requirió este martes la intervención de efectivos del Destacamento policial, luego de que una mujer denunciara que su hija estaba siendo retenida contra su voluntad en la vivienda de su expareja, pese a que existía una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente.

    La denuncia fue formulada por la madre de la víctima, quien se presentó ante las autoridades para dar cuenta de la situación. Según relató, su hija de 34 años, con una discapacidad auditiva, permanecía en el domicilio de su expareja bajo amenazas, lo que la colocaba en un grave estado de vulnerabilidad.

    Encerrada

    Ante la urgencia del caso, personal policial se constituyó de inmediato en la vivienda señalada, ubicada en calle 3 de Acevedo. Allí confirmaron la presencia de la mujer y procedieron a resguardarla, garantizando su integridad física. Al mismo tiempo, se concretó la aprehensión del hombre de 29 años, quien fue trasladado a sede policial.

    Fuentes oficiales confirmaron que la víctima no presentaba lesiones físicas al momento de ser rescatada, aunque igualmente fue puesta bajo asistencia y acompañamiento de los organismos especializados en casos de violencia familiar y de género.

    La Fiscalía Nº 4, que subroga el fiscal Nelson Mastorchio, dispuso actuaciones por “amenazas agravadas y desobediencia”, dado que el acusado no sólo incumplió la orden judicial que le impedía acercarse a la mujer, sino que además habría ejercido intimidaciones para mantenerla bajo su control.

    Violencia de género

    Este caso refleja una vez más la importancia de las medidas de protección judicial en contextos de violencia de género y la necesidad de una intervención inmediata cuando existen denuncias que advierten sobre posibles incumplimientos. En ese sentido, las autoridades remarcaron que la denuncia temprana de familiares o allegados es fundamental para evitar consecuencias más graves.

