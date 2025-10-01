miércoles 01 de octubre de 2025
    • San Pedro: rescatan a una adolescente y detienen a dos personas por trata con fines sexuales

    Una menor de 15 años fue interceptada en un colectivo rumbo al norte. Un hombre y su madre, de nacionalidad peruana, quedaron detenidos por el traslado.

    1 de octubre de 2025 - 11:34
    San Pedro: rescatan a adolescente de 15 años y detienen a dos personas por trata con fines sexuales

    San Pedro: rescatan a adolescente de 15 años y detienen a dos personas por trata con fines sexuales

    ilustrativa

    Una adolescente de 15 años fue rescatada en San Pedro durante un operativo de Gendarmería Nacional cuando viajaba en un ómnibus hacia el norte del país. Un hombre de 37 años y su madre fueron detenidos por presunto traslado con fines de explotación sexual. La Justicia Federal investiga el caso como trata de personas.

    Operativo en la Ruta 9: la intervención clave de Gendarmería

    El operativo tuvo lugar durante la madrugada del 18 de septiembre, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del acceso a San Pedro. Efectivos de Gendarmería Nacional del Escuadrón con sede en esa ciudad realizaban controles de rutina cuando interceptaron un ómnibus de larga distancia y advirtieron una situación sospechosa.

    Al verificar la documentación y hacer preguntas a los pasajeros, los agentes detectaron inconsistencias en el relato de un hombre de 37 años y una joven de 15 que lo acompañaba. La presencia de la madre del sujeto, una mujer de 58 años, completó el cuadro de sospecha. Todos son de nacionalidad peruana.

    Acusación de trata y detención de los implicados

    La adolescente fue inmediatamente puesta a resguardo y trasladada al Hospital de San Pedro para recibir asistencia médica y contención psicológica. El Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, y la Fiscalía Federal del Dr. Matías Di Lello, tomaron intervención directa en el caso.

    Ambos adultos fueron detenidos y acusados de trasladar a la menor con fines de explotación sexual, lo que configura el delito de trata de personas, según la ley nacional e internacional. La causa avanza con medidas reservadas y colaboración de organismos de protección de derechos de la infancia.

    La víctima, bajo resguardo del Estado

    La adolescente quedó bajo el cuidado de las autoridades competentes y fue incorporada al sistema de protección, con intervención del equipo interdisciplinario correspondiente. El caso se maneja con reserva para preservar su identidad y garantizar su seguridad.

    Desde Gendarmería destacaron la importancia del procedimiento y recordaron que el tráfico de personas con fines de explotación sexual es uno de los delitos más graves y extendidos del crimen organizado internacional. El operativo en San Pedro se enmarca en un programa nacional de control y prevención.

