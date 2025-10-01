San Pedro: retienen ocho motocicletas en un operativo de tránsito conjunto

Ocho motocicletas fueron retenidas en San Pedro durante un operativo de control vehicular realizado por la Secretaría de Seguridad del Municipio, en conjunto con el GAD y la Policía Comunal. El procedimiento se enfocó en verificar infracciones a la Ley de Tránsito y promover una circulación segura.

La jornada de fiscalización fue impulsada por la Dirección de Tránsito de San Pedro , dependiente de la Secretaría de Seguridad, con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y efectivos de la Estación de Policía Comunal .

Durante el operativo, se controlaron múltiples vehículos, pero las infracciones más comunes se detectaron en motocicletas. En total, ocho motos fueron retenidas por distintas faltas, entre ellas la falta de documentación, uso indebido del casco y circulación sin luces reglamentarias.

Dos de las motos fueron específicamente inmovilizadas por contar con caños de escape defectuosos o modificados , lo que representa una infracción directa a la normativa vigente y un riesgo tanto para el conductor como para el resto de los vecinos. Además del ruido excesivo, este tipo de modificaciones puede generar alteraciones mecánicas que comprometen la seguridad vial.

Las autoridades informaron que todas las motos retenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Faltas local, que será el encargado de aplicar las sanciones correspondientes según el Código de Tránsito.

Seguridad vial y cumplimiento de la normativa

Desde la Secretaría de Seguridad subrayaron que este tipo de controles se enmarca en una política de prevención activaque busca reducir accidentes, mejorar la convivencia urbana y fomentar el respeto por las normas de tránsito.

“Queremos garantizar que quienes circulan lo hagan con responsabilidad y respetando la ley. El control del parque de motos es clave en ese sentido”, indicaron fuentes municipales.