miércoles 01 de octubre de 2025
    • Publicó en Facebook la venta de un celular y un remis con un comprobante falso se llevó el teléfono móvil

    La estafa fue perpetrada desde Facebook con una logística especial simulando la documentación de la falsa transferencia y en un supuesto auto de remises.

    1 de octubre de 2025 - 09:41
    La víctima publicó el teléfono celular a la venta en Facebook.

    Un hombre de 58 años, residente en el barrio Jorge Newbery, fue víctima de una estafa a través de una operación de compraventa simulada por redes sociales. El engaño se concretó luego de que publicara un teléfono celular en Facebook y una supuesta compradora le enviara un comprobante de transferencia bancaria que nunca se acreditó en su cuenta.

    Según la denuncia radicada en sede policial, el vecino había publicado el pasado lunes un aviso ofreciendo un celular Motorola para la venta. Al día siguiente fue contactado por una persona a través de Facebook Messenger que mostró interés en la compra y, tras ese primer contacto, la comunicación continuó por WhatsApp.

    La presunta compradora envió un comprobante de transferencia bancaria como constancia del pago acordado y, poco después, un remis llegó hasta la vivienda del vendedor para retirar el aparato y dejar ese “comprobante” del supuesto pago. Confiando en la validez del documento recibido y ante la explicación de que la acreditación del dinero podía demorar, el hombre entregó el celular.

    Al notar que el pago no se reflejaba en su cuenta, el vendedor intentó comunicarse nuevamente con la compradora, pero no obtuvo respuesta: primero le aseguraron que no había recibido el equipo y, luego, el teléfono de contacto fue apagado. Desde ese momento no volvió a tener noticias ni del dinero ni del dispositivo.

    Estafa

    La causa quedó caratulada como “estafa” y se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, a cargo del fiscal Fernando D´Elío, quien dispuso las diligencias correspondientes.

    Este tipo de maniobras fraudulentas se han multiplicado en los últimos tiempos y suelen aprovechar la confianza de las víctimas mediante la presentación de falsos comprobantes digitales. En muchos casos, los supuestos compradores evitan todo contacto personal y envían a un intermediario a retirar el producto, lo que dificulta su identificación.

    Desde las autoridades recomiendan extremar las precauciones al realizar transacciones en línea, especialmente en las que involucran pagos por transferencia. Se aconseja verificar siempre la acreditación efectiva del dinero en la cuenta antes de entregar el producto y, en lo posible, concretar las operaciones en lugares seguros, como dependencias policiales o espacios de compra protegidos.

