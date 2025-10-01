Una mujer joven intentó quitarse la vida frente a la tumba de sus abuelos

En el Cementerio asistieron a la joven muy afectada y con intenciones de quitarse la vida.

La mañana de este martes se vivió un episodio de gran conmoción en el Cementerio Municipal de Pergamino, cuando una joven de 25 años intentó quitarse la vida frente a la tumba de sus abuelos. La rápida intervención de personas que advirtieron la situación y de los servicios de emergencia permitió asistirla y trasladarla a Salud Mental del Hospital . En el centro de salud fue asistida de urgencia y quedó bajo atención psicológica y psiquiátrica.

De acuerdo con la información policial, el hecho fue advertido por el director del Cementerio que notó la presencia de la joven en el sector del parque del cementerio. Al acercarse, constató que presentaba lesiones en los antebrazos, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades.

Personal de la Policía y del SAME concurrió al lugar y una médica de la ambulancia Nº 2 brindó la primera asistencia, comprobando que la joven no corría riesgo de vida. Posteriormente fue trasladada al hospital local para recibir la contención y atención especializada necesarias.

Fuentes de la investigación indicaron que la joven permanecía consciente al momento del rescate y que en todo momento manifestó la intención de quitarse la vida en ese sitio, lo que generó especial dramatismo en la escena.

Suicidio en grado de tentativa

La causa fue caratulada como “suicidio en grado de tentativa” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, que dispuso las medidas de rigor.

Desde ámbitos vinculados a la salud mental remarcan la importancia de acompañar y contener a las personas que atraviesan situaciones de crisis, señalando que este tipo de episodios se pueden prevenir si se detectan a tiempo las señales de alerta.

El Hospital San José de Pergamino cuenta con el servicio de salud mental que atiende los 365 días del año durante las 24 horas de cada día a través del servicio de guardia y emergencias.

Si vos o alguien de tu entorno está atravesando un momento difícil y necesita ayuda, en Argentina podés comunicarte con la línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires), al 0800-345-1435 en todo el país, o al 0223-493-0430 en Mar del Plata, donde profesionales brindan asistencia gratuita, anónima y las 24 horas.