miércoles 01 de octubre de 2025
    • Chocó en moto robada y escapó de la escena del siniestro montado a otro rodado al mando de un cómplice

    En la tarde de este martes en Paso y San Lorenzo ocurrió un choque entre un auto y la motocicleta que fue robada el 12 de septiembre.

    1 de octubre de 2025 - 10:35
    circulaba en moto robada choco y escapo de la escena del siniestro

    Un insólito episodio vial ocurrido en la tarde de este martes en Pergamino derivó en una investigación penal por lesiones culposas y uso de vehículo robado, luego de que un motociclista escapara de la escena tras protagonizar un siniestro con un automóvil.

    Los médicos de Same, ambulancieros, efectivos policiales y los agentes de Patrulla Urbana desarrollaron un amplio despliegue en el que interrumpieron la circulación por Merced desde la esquina de Florida para asistir a las dos mujeres lesionadas y trasladarlas al centro de salud para que reciban atención médica y las sometan a estudios de imágenes que determinen el alcance de los traumatismos sufridos.

    Hospitalizaron a dos mujeres por el choque de una moto y una transeúnte en el Centro
    El automóvil blanco chocó a gran velocidad contra una camioneta estacionada contra el cordón de la vereda.

    Acevedo: denuncian que corren picadas de autos y provocan siniestros viales en las calles internas del pueblo

    El hecho se produjo alrededor de las 18:40 en la intersección de San Lorenzo y Juan José Paso, cuando por causas que aún se investigan colisionaron un Volkswagen Bora conducido por una mujer de 61 años y una motocicleta Motomel 110 cc negra.

    Testigos del accidente alertaron de inmediato al 911 y personal policial acudió al lugar. Allí constataron que el motociclista involucrado había huido, subiendo como acompañante a otra moto de similares características que lo aguardaba con un segundo sujeto al mando. Ambos abandonaron la escena a gran velocidad, dejando la motocicleta siniestrada en el sitio.

    La Policía comprobó luego que la moto en cuestión tenía pedido de secuestro por robo reciente, registrado el pasado 12 de septiembre. Esa circunstancia agrava la situación judicial del prófugo, que además está acusado de evadir responsabilidades tras participar en un siniestro vial.

    La automovilista fue atendida por Same

    La conductora del Volkswagen, una vecina de 61 años, resultó con lesiones de carácter leve y recibió asistencia médica de una ambulancia de Same. En cumplimiento de lo ordenado por la Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Fernando D´Elío, se realizaron pericias accidentológicas, extracción de sangre a la conductora, el secuestro de los rodados y la intervención de la Policía Científica.

    El caso quedó caratulado como “lesiones culposas”, aunque no se descartan otras imputaciones vinculadas al uso del motovehículo robado y la fuga de la escena. Los investigadores trabajan en la identificación de los dos sujetos que escaparon del lugar, para determinar sus responsabilidades.

    Fuentes judiciales remarcaron que este tipo de episodios no solo representan un delito contra la propiedad por el uso de rodados robados, sino también un grave riesgo para la seguridad vial.

