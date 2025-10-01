Chocó en moto robada y escapó de la escena del siniestro montado a otro rodado al mando de un cómplice

Un insólito episodio vial ocurrido en la tarde de este martes en Pergamino derivó en una investigación penal por lesiones culposas y uso de vehículo robado, luego de que un motociclista escapara de la escena tras protagonizar un siniestro con un automóvil.

Hospitalizaron a dos mujeres por el choque de una moto y una transeúnte en el Centro

El hecho se produjo alrededor de las 18:40 en la intersección de San Lorenzo y Juan José Paso , cuando por causas que aún se investigan colisionaron un Volkswagen Bora conducido por una mujer de 61 años y una motocicleta Motomel 110 cc negra.

Testigos del accidente alertaron de inmediato al 911 y personal policial acudió al lugar. Allí constataron que el motociclista involucrado había huido, subiendo como acompañante a otra moto de similares características que lo aguardaba con un segundo sujeto al mando. Ambos abandonaron la escena a gran velocidad, dejando la motocicleta siniestrada en el sitio.

La Policía comprobó luego que la moto en cuestión tenía pedido de secuestro por robo reciente, registrado el pasado 12 de septiembre. Esa circunstancia agrava la situación judicial del prófugo, que además está acusado de evadir responsabilidades tras participar en un siniestro vial .

La automovilista fue atendida por Same

La conductora del Volkswagen, una vecina de 61 años, resultó con lesiones de carácter leve y recibió asistencia médica de una ambulancia de Same. En cumplimiento de lo ordenado por la Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Fernando D´Elío, se realizaron pericias accidentológicas, extracción de sangre a la conductora, el secuestro de los rodados y la intervención de la Policía Científica.

El caso quedó caratulado como “lesiones culposas”, aunque no se descartan otras imputaciones vinculadas al uso del motovehículo robado y la fuga de la escena. Los investigadores trabajan en la identificación de los dos sujetos que escaparon del lugar, para determinar sus responsabilidades.

Fuentes judiciales remarcaron que este tipo de episodios no solo representan un delito contra la propiedad por el uso de rodados robados, sino también un grave riesgo para la seguridad vial.