martes 20 de enero de 2026
    • Un sujeto de la comunidad gitana está acusado de mantener encerrada y obligar a prostituirse a su pareja

    La víctima, una joven paraguaya de 20 años, logró escaparse de la residencia donde convivían y sufrió los vejámenes. El individuo podría entregarse.

    20 de enero de 2026 - 07:55
    gitano marcelo demetrio obligaba a prostituirse a la novia una paraguaya de 20 anos

    La Justicia de Pergamino busca intensamente a un sujeto -integrante de la comunidad gitana- de 42 años acusado de graves delitos vinculados a la violencia de género y la trata de personas, tras la denuncia de una joven paraguaya que logró escapar de una vivienda del barrio Santa Julia y pedir auxilio a la Policía.

    La Fiscalía Nº 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, y la oficina de Cibercrimen y Trata de Personas, que dirige José María Cifuentes, se encuentran desde hace varios días abocada a la localización y detención de un sujeto de 42 años acusado de protagonizar hechos de extrema gravedad en perjuicio de su pareja, en el marco de una relación de convivencia registrada en el barrio Santa Julia, en la zona sur de Pergamino.

    La causa se inició a partir de la denuncia formulada por una joven paraguaya de 20 años, quien la semana pasada logró abandonar la residencia donde convivía con el individuo, tras una prolongada situación de violencia. Según consta en las actuaciones judiciales, la víctima logró interceptar a un móvil policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo y solicitó auxilio inmediato.

    Luego de ser trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, la joven relató una serie de vejámenes que habría padecido desde hace varios meses. En su exposición penal describió que el hampón la habría mantenido encerrada, bajo amenazas constantes y agresiones físicas, y que la obligaba a mantener relaciones sexuales con otros masculinos a cambio de dinero.

    La denunciante también manifestó su temor a que el acusado pudiera volver a encontrarla y someterla nuevamente a situaciones de encierro, reducción a la servidumbre y explotación sexual. Frente a este escenario, la Justicia dispuso medidas de protección urgentes, entre ellas una prohibición de acercamiento, la restitución de bienes personales y su alojamiento en un refugio destinado a mujeres víctimas de violencia de género, donde recibe abrigo y contención.

    En el marco de la investigación, caratulada por lesiones leves, amenazas y posibles delitos conexos de trata de personas, el Ministerio Público Fiscal ordenó allanamientos de urgencia en distintos domicilios vinculados al sospechoso. Si bien el sujeto no fue hallado, los procedimientos permitieron el secuestro de elementos considerados de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia para la realización de pericias.

    En la investigación intervienen equipos interdisciplinarios, el área de Género municipal y organismos de asistencia a víctimas, además del Juzgado de Garantías en turno. También se dispuso la realización de exámenes médicos conforme a los protocolos vigentes y la continuidad de distintas diligencias probatorias.

    Fuentes judiciales indicaron que no se descarta que el individuo pueda presentarse espontáneamente ante la Fiscalía para ponerse a derecho y someterse al proceso penal. No obstante, por el momento continúa vigente la orden de captura, mientras avanza la investigación y se analizan nuevas medidas.

