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    Un regreso esperado: el acróbata y contorsionista Tomi Pérsico actúa en Pergamino

    Tomi Pérsico vuelve a presentarse con un número de trapecio que combina técnica, emoción y estética. El artista invita a los pergaminenses a acompañarlo.

    Por Néstor Suárez
    5 de abril de 2026 - 09:30
    Tomi Pérsico desplegará un número de trapecio que combina fuerza, flexibilidad y una estética cuidada.

    Tomi Pérsico desplegará un número de trapecio que combina fuerza, flexibilidad y una estética cuidada.

    @TOMIPERSICO
    En pleno crecimiento, Tomi Pérsico suma experiencia en escenarios nacionales e internacionales.

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    @TOMIPERSICO

    El acróbata y contorsionista de nuestra ciudad Tomi Pérsico volverá a actuar en Pergamino, en esta oportunidad en el Cirque XXI, un destacado circo argentino itinerante que por estos días se encuentra instalado en el predio del Parque Municipal.

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    Pérsico se sumará al espectáculo desde el próximo jueves 9 hasta el domingo 12, con una performance de trapecio que promete destacarse por su elegancia y despliegue técnico.

    En diálogo con LA OPINION, el artista expresó su entusiasmo por este regreso: “No quería dejar pasar la oportunidad de que los ciudadanos de Pergamino puedan conocer mi arte en vivo, luego de mis presentaciones en Got Talent o de haber trabajado en los mejores circos de Argentina, como el Circo del Ánima y el Circo Servian, o en compañías internacionales de Chile y México. Para mí es un honor presentarme frente a mi ciudad y sería muy hermoso sentir su apoyo”.

    Sobre su número, adelantó que eligió una disciplina que domina con gran sensibilidad: “Voy a desarrollar la performance con una canción clásica e icónica de Cirque du Soleil, que me va a permitir danzar junto con el trapecio en movimientos elegantes y estéticos, en armonía con todo el show”.

    Más allá del plano artístico, este regreso también tiene un fuerte componente personal. El artista, que brilló durante años en el Circo del Ánima dirigido por Flavio Mendoza, decidió quedarse en Pergamino para compartir tiempo con su abuela de 93 años. “La tata tiene Alzheimer y demencia. Por eso cada momento es especial al mismo tiempo”, contó con emoción.

    En paralelo, Pérsico continúa recorriendo el país brindando seminarios de flexibilidad, trapecio y aro aéreo, mientras sostiene una activa presencia en redes sociales —YouTube, TikTok, Instagram y Facebook— donde supera los 500.000 seguidores.

    “Estoy muy contento de formar parte del circo, porque no solo es un bello espectáculo que llegó a nuestra ciudad, sino que por detrás hay una hermosa familia, que merece que Pergamino conozca el show que decidieron traer”, destacó. Y agregó: “Aprovechen porque solo voy a estar por una semana”.

    Tomi Pérsico y una carrera en ascenso

    En 2023, Tomi Pérsico tuvo un destacado paso por Got Talent Argentina, donde recibió el reconocimiento del público, de la conductora Lizy Tagliani y del jurado integrado por Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña.

    Su última participación en el Circo del Ánima fue en el espectáculo “Mundo Halloween”, y junto a Flavio Mendoza continúa como jurado de la Competencia Nacional de Arte Circense.

    Además, en 2024 formó parte del espectáculo de Servian el Circo durante su paso por Pergamino, consolidando así una carrera en constante crecimiento dentro del mundo circense.

    Embed - Tomas Persico Circus Artist en Instagram: "Justo la mamá de la @lajoaqui hace acrobacias Que onda ustedes coinciden con lo que me dijo?? —— #circo #gottalent #lajoaqui #aerialhoop #aroaereo #circos #motivacióndiaria #acrobaciaaerea"
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