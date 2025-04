Un menor robó en un local, lo detuvieron, le dieron domiciliaria y concurrió nuevamente al quiosco asaltado

Live Blog Post

Embed - Asalto en el local Micaela de Avenida Ameghino al 1000

Luis Florentín es propietario de una serie de locales del rubro quiosco que comercializan cigarrillos, golosinas, bebidas y productos de almacén durante las 24 horas.

Este viernes se acercó a la Fiscalía Juvenil a llevar los videos del robo y aportó esta nueva novedad sobre este sujeto menor de edad acudiendo nuevamente al local y violando las normas de comportamiento que tenía que cumplir para permanecer en un domicilio durante el período del arresto.

Florentín le dijo abiertamente al magistrado y al funcionario de la Fiscalía Juvenil que el delincuente juvenil compró los productos con la plata que le robó horas antes.

Delincuencia juvenil

Para Florentín fue un acto de provocación del delincuente juvenil para demostrar la impunidad ante los esforzados trabajadores que sostienen el comercio para los familiares que participan en la atención de los locales y los trabajadores.

Luis Florentín, el comerciante pergaminense, no sale de su asombro ni de su indignación. En la madrugada del miércoles, su local ubicado sobre avenida Ameghino al 1.000 fue escenario de un violento asalto. Dos delincuentes irrumpieron tras romper la vidriera con un adoquín, redujeron a su hija, Micaela Florentín, de 21 años, que en ese momento atendía el comercio familiar, y se llevaron una suma cercana a los 700 mil pesos en efectivo, cigarrillos de primeras marcas por casi un millón de pesos, y un celular Motorola G14.

Horas después, efectivos de la Brigada Motorizada GDM interceptaron a dos sospechosos en el barrio Villa San José: uno de 25 años y un menor de 17. En su poder hallaron siete atados de cigarrillos y el celular robado. Ambos fueron aprehendidos, pero el menor recibió el beneficio del arresto domiciliario, pese a la oposición del fiscal Horacio Oldani.

La indignación del comerciante creció aún más cuando, según denunció, el adolescente regresó al local 48 horas después del asalto para comprar mercadería.

“Vino a las cinco de la mañana, como si nada. Supuestamente está con arresto domiciliario y con restricción de acercamiento a mis negocios y a mi hija. Y vino igual. ¿Con qué compró? Con la plata que me robó, o con la que sacó vendiendo los cigarrillos”, relató Luis Florentín en diálogo con Diario LA OPINIÓN.

El comerciante denunció que la mayoría de la mercadería robada no fue recuperada, y que además debió afrontar cuantiosos gastos para reponer los daños, muchos de los cuales aún no pudo cubrir.

“Estoy debiendo el vidrio que me colocaron. Un amigo me hizo las rejas sin cobrarme la mano de obra. Y los cigarrillos que me llevaron, encima, ni siquiera estaban pagos: eran contra boleta. Ahora tengo que ir a pagarlos, y no tengo la mercadería. Estoy pagando por algo que ya no tengo”, lamentó.

Florentín también apuntó contra el sistema judicial, al que acusó de desproteger a los trabajadores.

“Yo no tengo derecho a defenderme. Si el menor viene, lo enfrentás y reaccionás mal, el que termina preso sos vos. ¿Dónde está el artículo que me defienda a mí, a mi hija, a mi familia? Mi hija no duerme desde el día del asalto. Está aterrada. No quiere salir de casa”, expresó, visiblemente afectado.

Según contó, no es la primera vez que atraviesa una situación así: en otro comercio también fue víctima de un robo, y poco tiempo después el mismo delincuente volvió a comprarle mercadería.

“Esto no es solo un robo, es una provocación, un acto de impunidad. ¿Dónde están los derechos del que trabaja? ¿Dónde está el beneficio para el que labura? Al delincuente le dan arresto domiciliario. ¿Y a mí quién me protege?”, cerró el comerciante.