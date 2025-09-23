martes 23 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un ladrón irrumpió a robar dos veces a la misma casa de una mujer mayor y lo vincularon a otros episodios

    El ladrón fue descripto por la damnificada y los vecinos de los barrios Maiztegui y Güemes lo reconocerían por robos similares en la zona oeste.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    23 de septiembre de 2025 - 18:56
    El ladrón registrado por cámaras de seguridad del barrio de la mujer damnificada recientemente.

    El ladrón registrado por cámaras de seguridad del barrio de la mujer damnificada recientemente.

    CAPTURA DE PANTALLA CÁMARAS DE SEGURIDAD

    Una mujer adulta mayor sufrió en pocos días dos episodios de violencia e inseguridad perpetrados por el mismo ladrón en su vivienda de calle Guatemala, entre avenida Florencio Sánchez y Alberdi. En ambos casos, los vecinos señalan como responsable al mismo delincuente, un sujeto conocido en la zona por reiterados robos y que, según testimonios, residiría en el barrio Güemes.

    Lee además
    Quedó en libertad el ladrón que robó una remiraría en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia
    Avanza la causa por el crimen del jubilado en Zárate: cuatro detenidos y vínculos con la Policía Bonaerense 

    Avanza la causa por el crimen del jubilado en Zárate: cuatro detenidos y vínculos con la Policía Bonaerense

    El primer ataque ocurrió el sábado, cuando el individuo forzó la puerta que comunica con el patio, ingresó a la casa y agredió físicamente a la víctima. Si bien no le produjo lesiones visibles, la mantuvo bajo amenazas y golpes intimidatorios, como cachetadas leves, mientras revolvía cada habitación en busca de objetos de valor. Finalmente, escapó con pertenencias personales, entre ellas una campera, un bolso y otros elementos de uso cotidiano.

    En esa oportunidad, además de los daños materiales, el delincuente cortó la línea telefónica y sustrajo las llaves de la casa, lo que generó un profundo estado de vulnerabilidad en la víctima. La mujer, que quedó encerrada en el interior, debió ser auxiliada por familiares y vecinos hasta que llegó la Policía junto a un cerrajero que permitió liberarla.

    Embed

    Lejos de detener su accionar, el mismo ladrón volvió a actuar este martes por la mañana. Según relataron los vecinos, rompió un vidrio de una ventana pequeña junto a la puerta del patio y volvió a entrar a la vivienda. Una vez más, la mujer mayor se encontró con la violencia del intruso, que además de intimidarla, se apoderó de nuevas pertenencias antes de escapar a pie.

    Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron al sospechoso caminando con total impunidad por calle Guatemala en dirección a Florencio Sánchez, alrededor de las 7:45, portando la campera y el bolso de la víctima, además de otros objetos sustraídos.

    Los testimonios coinciden en que se trata de un sujeto que frecuentemente comete robos en la zona y cuya identidad sería reconocida por los propios vecinos. “Es siempre el mismo, lo conocemos porque vive cerca y se la pasa robando”, aseguraron.

    La mujer radicó la denuncia en sede policial tras el segundo episodio y espera que la investigación permita detener al autor, que no solo le ocasionó pérdidas materiales, sino también un enorme daño emocional al irrumpir en su vivienda en dos ocasiones casi consecutivas.

    Mientras tanto, los residentes del barrio reclaman mayor presencia policial y medidas de seguridad que les devuelvan tranquilidad, ante la reiteración de hechos delictivos en ese sector de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Avanza la causa por el crimen del jubilado en Zárate: cuatro detenidos y vínculos con la Policía Bonaerense

    Hospitalizaron a dos mujeres por el choque de una moto y una transeúnte en el Centro

    San Nicolás: un allanamiento permitió la aprehensión de un hombre con elementos vinculados a un robo

    La dueña de un comercio céntrico pide responsabilidad tras destrozos durante los festejos de la Primavera

    Acevedo: denuncian que corren picadas de autos y provocan siniestros viales en las calles internas del pueblo

    Rompieron la vidriera de un local a la salida de un festejo juvenil por el Día de la Primavera

    Zárate marchó con bronca y dolor tras el crimen de Saúl De Francesco: exigencia de justicia y crisis en el COZ

    Robaron una moto 110 de la puerta de una casa en Baradero y la policía investiga

    Crimen del jubilado en Zárate: una oficial de policía, cuatro cómplices y una ejecución que estremece

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los médicos de Same, ambulancieros, efectivos policiales y los agentes de Patrulla Urbana desarrollaron un amplio despliegue en el que interrumpieron la circulación por Merced desde la esquina de Florida para asistir a las dos mujeres lesionadas y trasladarlas al centro de salud para que reciban atención médica y las sometan a estudios de imágenes que determinen el alcance de los traumatismos sufridos.

    Hospitalizaron a dos mujeres por el choque de una moto y una transeúnte en el Centro

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El ladrón registrado por cámaras de seguridad del barrio de la mujer damnificada recientemente.

    Un ladrón irrumpió a robar dos veces a la misma casa de una mujer mayor y lo vincularon a otros episodios

    Por Alfonso Godoy
    La buena alimentación es fundamental en la infancia.
    Salud y bienestar

    Mitos, modas y riesgos: alertan sobre las dietas restrictivas desde la infancia

    Dengue: instan a la población de Pergamino a cuidarse y tomar conciencia

    Dengue: instan a la población de Pergamino a cuidarse y tomar conciencia

    San Pedro: el HCD tratará el proyecto de Martín Rivas para promover el uso responsable del agua

    San Pedro: El HCD tratará el proyecto de Rivas para promover el uso responsable del agua

    Mercado inmobiliario: la venta de inmuebles mostró un agosto positivo

    Mercado inmobiliario: la venta de inmuebles mostró un agosto positivo