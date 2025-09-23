Un ladrón irrumpió a robar dos veces a la misma casa de una mujer mayor y lo vincularon a otros episodios

El ladrón registrado por cámaras de seguridad del barrio de la mujer damnificada recientemente.

Una mujer adulta mayor sufrió en pocos días dos episodios de violencia e inseguridad perpetrados por el mismo ladrón en su vivienda de calle Guatemala, entre avenida Florencio Sánchez y Alberdi . En ambos casos, los vecinos señalan como responsable al mismo delincuente, un sujeto conocido en la zona por reiterados robos y que, según testimonios, residiría en el barrio Güemes.

Avanza la causa por el crimen del jubilado en Zárate: cuatro detenidos y vínculos con la Policía Bonaerense

Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

El primer ataque ocurrió el sábado, cuando el individuo forzó la puerta que comunica con el patio, ingresó a la casa y agredió físicamente a la víctima. Si bien no le produjo lesiones visibles, la mantuvo bajo amenazas y golpes intimidatorios, como cachetadas leves, mientras revolvía cada habitación en busca de objetos de valor. Finalmente, escapó con pertenencias personales, entre ellas una campera, un bolso y otros elementos de uso cotidiano.

En esa oportunidad, además de los daños materiales, el delincuente cortó la línea telefónica y sustrajo las llaves de la casa, lo que generó un profundo estado de vulnerabilidad en la víctima. La mujer, que quedó encerrada en el interior, debió ser auxiliada por familiares y vecinos hasta que llegó la Policía junto a un cerrajero que permitió liberarla.

Lejos de detener su accionar, el mismo ladrón volvió a actuar este martes por la mañana. Según relataron los vecinos, rompió un vidrio de una ventana pequeña junto a la puerta del patio y volvió a entrar a la vivienda. Una vez más, la mujer mayor se encontró con la violencia del intruso, que además de intimidarla, se apoderó de nuevas pertenencias antes de escapar a pie.

Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron al sospechoso caminando con total impunidad por calle Guatemala en dirección a Florencio Sánchez, alrededor de las 7:45, portando la campera y el bolso de la víctima, además de otros objetos sustraídos.

Los testimonios coinciden en que se trata de un sujeto que frecuentemente comete robos en la zona y cuya identidad sería reconocida por los propios vecinos. “Es siempre el mismo, lo conocemos porque vive cerca y se la pasa robando”, aseguraron.

La mujer radicó la denuncia en sede policial tras el segundo episodio y espera que la investigación permita detener al autor, que no solo le ocasionó pérdidas materiales, sino también un enorme daño emocional al irrumpir en su vivienda en dos ocasiones casi consecutivas.

Mientras tanto, los residentes del barrio reclaman mayor presencia policial y medidas de seguridad que les devuelvan tranquilidad, ante la reiteración de hechos delictivos en ese sector de la ciudad.