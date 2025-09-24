Confirmaron la detención de un trapito por hostigamiento y amenazas en una estación de servicio céntrica

Estación de servicios Shell de avenida de Mayo y Merced donde ocurrieron los incidentes con clientes en la playa de expendio de combustibles.

La Justicia confirmó la detención de un trapito que generó incidentes en una estación de servicio céntrica , donde hostigó a clientes y amenazó al propietario. El hombre había sido notificado de una prohibición de acercamiento, pero volvió a incumplir la medida, lo que derivó en su aprehensión y procesamiento.

El lunes 8 de septiembre, un hombre que habitualmente se instala como trapito en la zona céntrica de Pergamino se encontraba en la esquina de Avenida de Mayo y Merced , dentro de las instalaciones de la estación de servicio Shell. Allí comenzó a molestar a clientes y automovilistas que ingresaban a la playa de expendio de combustibles, además de hostigar a personas que se encontraban en el minishop y en las mesas de café.

Ante esta situación, el propietario de la estación intervino para disuadirlo y evitar que continuara acosando a los clientes. Sin embargo, lejos de retirarse, el trapito reaccionó con amenazas directas que generaron temor en el comerciante .

Tras el episodio, el dueño de la estación de servicio radicó la denuncia correspondiente. Como medida cautelar, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento que le fue notificada al acusado el jueves 11 de septiembre.

Pese a la orden judicial, el viernes 19 de septiembre el mismo hombre regresó al lugar, repitiendo conductas de hostigamiento hacia clientes y enfrentando nuevamente al propietario. La Policía concurrió al lugar y lo aprehendió en flagrante delito por desobedecer la medida judicial vigente.

El fiscal Francisco Furnari, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, lo indagó por el delito de desobediencia. Si bien se trata de una figura penal excarcelable, Furnari solicitó que el acusado permanezca detenido debido a su reincidencia, sus antecedentes condenatorios y el comportamiento violento desplegado, que según el fiscal evidencian un desprecio por las órdenes judiciales y un riesgo procesal concreto.

Finalmente, el juez César Solazzi, titular del Juzgado de Garantías N° 1, resolvió mantener la detención del acusado, avalando el pedido de la Fiscalía. La medida fue confirmada por considerar acreditado que el hombre incumplió la prohibición de acercamiento y representaba un riesgo para la víctima, cuya vida personal, comercial y laboral se vio afectada por los reiterados episodios de hostigamiento.