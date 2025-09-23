San Nicolás: un allanamiento permitió la aprehensión de un hombre con elementos vinculados a un robo

Detuvieron a un sujeto en un allanamiento por Robo en San Nicolás. Diario El Norte

Un allanamiento realizado en calle Gendarmería Nacional al 500 de San Nicolás permitió la aprehensión de un hombre de 28 años y el secuestro de vestimenta vinculada a un robo denunciado días atrás y con investigación a cargo del GTO de la Comisaría Segunda, con intervención de la UFI N°15.

El hecho había sido denunciado el 18 de septiembre, cuando un hombre de 29 años constató que desconocidos habían violentado la reja de una ventana en Menéndez al 600, logrando sustraer una amoladora verde, una termofusora verde y varias herramientas de mano.

Se logró dar con el sospechoso en el allanamiento Gracias a la visualización de cámaras privadas y municipales, los efectivos lograron identificar al presunto autor y el domicilio donde habría guardado los elementos. Con esas pruebas, solicitaron a la fiscalía una orden de allanamiento que arrojó resultado positivo.

Durante el procedimiento, los uniformados aprehendieron al sospechoso y secuestraron la vestimenta utilizada para cometer el ilícito. La fiscalía interviniente avaló lo actuado y dispuso las medidas procesales correspondientes.

