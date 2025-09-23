martes 23 de septiembre de 2025
    • Hospitalizaron a dos mujeres por el choque de una moto y una transeúnte en el Centro

    En el mediodía de este martes en Merced casi Dorrego la conductora de una moto y una mujer que cruzaba la calle a pie terminaron lesionadas por el impacto.

    23 de septiembre de 2025 - 13:39
    Los médicos de Same, ambulancieros, efectivos policiales y los agentes de Patrulla Urbana desarrollaron un amplio despliegue en el que interrumpieron la circulación por Merced desde la esquina de Florida para asistir a las dos mujeres lesionadas y trasladarlas al centro de salud para que reciban atención médica y las sometan a estudios de imágenes que determinen el alcance de los traumatismos sufridos.

    Por causas que son materia de investigación la conductora de la motocicleta 110 no habría advertido el cruce imprevisto de la transeúnte antes de la esquina de Merced y Dorrego.

    Como consecuencia de la colisión se produjo la caída inevitable de la peatona y la pérdida del equilibrio, despiste e impacto contra el piso de la motociclista.

    Las actuaciones policiales de la Policía del Comando de Patrulla se iniciaron por la figura de lesiones culposas para la Fiscalía 6 que subroga el fiscal Daniel Aguilar.

