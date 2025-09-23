Hospitalizaron a dos mujeres por el choque de una moto y una transeúnte en el Centro

Los médicos de Same, ambulancieros, efectivos policiales y los agentes de Patrulla Urbana desarrollaron un amplio despliegue en el que interrumpieron la circulación por Merced desde la esquina de Florida para asistir a las dos mujeres lesionadas y trasladarlas al centro de salud para que reciban atención médica y las sometan a estudios de imágenes que determinen el alcance de los traumatismos sufridos. LA OPINION Los médicos de Same, ambulancieros, efectivos policiales y los agentes de Patrulla Urbana desarrollaron un amplio despliegue en el que interrumpieron la circulación por Merced desde la esquina de Florida para asistir a las dos mujeres lesionadas y trasladarlas al centro de salud para que reciban atención médica y las sometan a estudios de imágenes que determinen el alcance de los traumatismos sufridos. LA OPINION Los médicos de Same, ambulancieros, efectivos policiales y los agentes de Patrulla Urbana desarrollaron un amplio despliegue en el que interrumpieron la circulación por Merced desde la esquina de Florida para asistir a las dos mujeres lesionadas y trasladarlas al centro de salud para que reciban atención médica y las sometan a estudios de imágenes que determinen el alcance de los traumatismos sufridos. LA OPINION Los médicos de Same, ambulancieros, efectivos policiales y los agentes de Patrulla Urbana desarrollaron un amplio despliegue en el que interrumpieron la circulación por Merced desde la esquina de Florida para asistir a las dos mujeres lesionadas y trasladarlas al centro de salud para que reciban atención médica y las sometan a estudios de imágenes que determinen el alcance de los traumatismos sufridos. LA OPINION Los médicos de Same, ambulancieros, efectivos policiales y los agentes de Patrulla Urbana desarrollaron un amplio despliegue en el que interrumpieron la circulación por Merced desde la esquina de Florida para asistir a las dos mujeres lesionadas y trasladarlas al centro de salud para que reciban atención médica y las sometan a estudios de imágenes que determinen el alcance de los traumatismos sufridos. LA OPINION

Dos ambulancias de Same y un par de patrulleros se desplegaron a la zona céntrica para asistir y trasladar a dos mujeres que terminaron lesionadas al chocar una motocicleta y una transeúnte en Merced casi esquina Dorrego durante el mediodía de este martes.

Por causas que son materia de investigación la conductora de la motocicleta 110 no habría advertido el cruce imprevisto de la transeúnte antes de la esquina de Merced y Dorrego.

Embed Como consecuencia de la colisión se produjo la caída inevitable de la peatona y la pérdida del equilibrio, despiste e impacto contra el piso de la motociclista.

Los médicos de Same, ambulancieros, efectivos policiales y los agentes de Patrulla Urbana desarrollaron un amplio despliegue en el que interrumpieron la circulación por Merced desde la esquina de Florida para asistir a las dos mujeres lesionadas y trasladarlas al centro de salud para que reciban atención médica y las sometan a estudios de imágenes que determinen el alcance de los traumatismos sufridos.

Las actuaciones policiales de la Policía del Comando de Patrulla se iniciaron por la figura de lesiones culposas para la Fiscalía 6 que subroga el fiscal Daniel Aguilar.

