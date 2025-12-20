sábado 20 de diciembre de 2025
    • Un jubilado de 87 años baleó a su yerno tras una discusión familiar en Manuel Ocampo

    Una discusión familiar en Manuel Ocampo terminó con un baleado: un adulto mayor de 87 años hirió a su yerno en una pierna y quedó aprehendido.

    20 de diciembre de 2025 - 14:47
    El arma secuestrada en el procedimiento policial de aprehensión del sospechoso.

    El arma secuestrada en el procedimiento policial de aprehensión del sospechoso.

    LA OPINION

    Una discusión familiar que se desató al mediodía de este sábado en la localidad de Manuel Ocampo terminó de la peor manera, cuando uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la pareja de su hija.

    A la víctima la trasladaron al Hospital donde la intervinieron de urgencia por las fracturas de los huesos tibia y peroné de la pierna derecha.

    El hecho generó una rápida intervención policial y judicial y derivó en la aprehensión de un adulto mayor de 87 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía.

    El violento episodio ocurrió en las primeras horas de la tarde, en el marco de una reunión familiar cuyos motivos aún no fueron esclarecidos. De acuerdo con las primeras actuaciones, la discusión comenzó en el plano verbal y fue escalando hasta un punto extremo, cuando el agresor tomó un arma de fuego y abrió fuego contra su yerno.

    Uno de los proyectiles impactó en una de las piernas de la víctima, provocándole una herida que obligó a su traslado de urgencia al Hospital San José de Pergamino. Fuentes médicas indicaron que, pese a la gravedad del ataque, el hombre se encontraría fuera de peligro.

    Personal del Destacamento Policial de Manuel Ocampo acudió rápidamente al lugar y logró controlar la situación. Por disposición del fiscal Francisco Furnari, subrogante de la Fiscalía Nº 5, los efectivos procedieron al secuestro del arma de fuego utilizada y a la aprehensión del agresor, un sujeto de avanzada edad que se moviliza en silla de ruedas.

    Desde el Ministerio Público se evalúa encuadrar el hecho en la calificación penal de tentativa de homicidio, teniendo en cuenta la cantidad de disparos efectuados contra la humanidad de la víctima, más allá de que solo uno de ellos haya causado una lesión efectiva.

    En las próximas horas se resolverá la situación procesal del imputado y las medidas a seguir en la causa.

    El caso volvió a poner en evidencia cómo conflictos familiares, especialmente en la antesala de las fiestas de fin de año, pueden derivar en episodios de extrema violencia con consecuencias que podrían haber sido fatales.

