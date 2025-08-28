jueves 28 de agosto de 2025
    • Concejo Deliberante de San Nicolás: última sesión antes de las elecciones con proyectos clave

    El Concejo Deliberante de San Nicolás celebrará su última sesión antes de las elecciones con proyectos varios y un acuerdo por terrenos con Sidersa.

    28 de agosto de 2025 - 11:00
    Sesiona el Concejo Deliberante de San Nicolás antes de las elecciones del 7 de Septiembre.

    Sesiona el Concejo Deliberante de San Nicolás antes de las elecciones del 7 de Septiembre.

    Diario El Norte

    Este jueves por la mañana, el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás lleva adelante la última sesión ordinaria antes de las Elecciones Legislativas del próximo 7 de septiembre, con una agenda marcada por proyectos vinculados a lo social, la educación y la economía.

    Uno de los puntos más relevantes corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal, que presentó un expediente para ratificar un acuerdo de permuta de inmuebles con la empresa Sidersa S.A..

    Las iniciativas de Unión por la Patria

    Por su parte, el bloque Unión por la Patria, presidido por Cecilia Comerio, impulsa una serie de iniciativas entre las que destacan:

    • La declaración de la emergencia alimentaria en el Partido de San Nicolás y la creación de un programa específico.

    • La derogación temporal del boleto de colectivo a $1.400 por 90 días.

    • La creación de un observatorio de la actividad económica local dentro del Concejo.

    • La suspensión por 90 días de cortes en el suministro de agua potable.

    • La conformación de una comisión ampliada para asesorar sobre recursos destinados a educación.

    • Un plan de trabajo para la reducción de la violencia armada.

    • Una resolución manifestando preocupación por la situación de los trabajadores tercerizados en la planta Ternium Siderar.

    Además, en el temario figuran otras iniciativas como la declaración de interés municipal de un libro sobre el Teatro Municipal Rafael de Aguiar y el pedido del Centro de Estudiantes del Instituto Fray Luis Beltrán, que solicita la colocación de mesas y bancos en la Plaza Mor Roig.

