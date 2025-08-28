Concejo Deliberante de San Nicolás: última sesión antes de las elecciones con proyectos clave

Este jueves por la mañana, el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás lleva adelante la última sesión ordinaria antes de las Elecciones Legislativas del próximo 7 de septiembre, con una agenda marcada por proyectos vinculados a lo social, la educación y la economía.
Uno de los puntos más relevantes corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal, que presentó un expediente para ratificar un acuerdo de permuta de inmuebles con la empresa Sidersa S.A..
Por su parte, el bloque Unión por la Patria, presidido por Cecilia Comerio, impulsa una serie de iniciativas entre las que destacan:
Además, en el temario figuran otras iniciativas como la declaración de interés municipal de un libro sobre el Teatro Municipal Rafael de Aguiar y el pedido del Centro de Estudiantes del Instituto Fray Luis Beltrán, que solicita la colocación de mesas y bancos en la Plaza Mor Roig.