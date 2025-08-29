viernes 29 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un incidente de tránsito generó una pelea callejera en una esquina céntrica de Pergamino

    En la mañana de este viernes en Avenida de Mayo y Alem una discusión entre un peatón y un automovilista generó una disputa física.

    29 de agosto de 2025 - 11:22
    La pelea callejera se inició en el medio de Avenida de Mayo.

    La pelea callejera se inició en el medio de Avenida de Mayo.

    LA OPINION
    La pelea callejera se inició en el medio de Avenida de Mayo.

    La pelea callejera se inició en el medio de Avenida de Mayo.

    LA OPINION
    La pelea callejera se inició en el medio de Avenida de Mayo.

    La pelea callejera se inició en el medio de Avenida de Mayo.

    LA OPINION

    En la mañana de este viernes, una fuerte discusión entre un automovilista y un peatón derivó en una violenta pelea en la esquina de Avenida de Mayo y Alem, en pleno centro de Pergamino. El episodio se produjo minutos después de las 9:30 y generó gran conmoción entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

    Lee además
    Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales pergaminenses especializados.

    Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos
    La Feria del Libro Pergamino 2025: una evento consolidado gracias al acompañamiento de toda la comunidad.
    Cultura

    La Feria del Libro Pergamino cerró su tercera edición con un fuerte mensaje de gratitud

    De acuerdo con testigos, todo comenzó cuando un automóvil Peugeot plateado, que circulaba por Avenida de Mayo en dirección de San Nicolás hacia Luzuriaga, se detuvo sobre la senda peatonal mientras un transeúnte intentaba cruzar. La situación derivó en una acalorada discusión entre el conductor y el peatón, que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea física.

    El automovilista descendió del vehículo y ambos comenzaron a intercambiar golpes en plena calzada, en el eje central de la avenida, para luego arrastrarse hasta la vereda de la ochava noreste, donde continuaron la disputa ante la mirada atónita de decenas de personas que transitaban por ese sector céntrico.

    Presunto incidente de tránsito

    pelea callejera en avenida de mayo y alem Pergamino 001

    En el automóvil viajaban junto al conductor una mujer, un hombre mayor y una menor de edad. Según trascendió, todos serían integrantes de la comunidad gitana.

    Video de la pelea

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Violencia en pleno centro de Pergamino Una discusión de tránsito terminó en una fuerte pelea callejera este viernes por la mañana en la esquina de Avenida de Mayo y Alem. Todo comenzó cuando un auto se detuvo sobre la senda peatonal y un peatón intentaba cruzar. La discusión escaló rápidamente y ambos terminaron a los golpes en plena avenida, frente a decenas de testigos. El momento quedó grabado en video y se viralizó entre los vecinos. Hasta ahora no hubo denuncias ni intervención policial. El hecho generó gran debate en redes sobre la violencia en el tránsito y la inseguridad en el centro de la ciudad."

    La pelea fue registrada en un video que circuló rápidamente entre los vecinos, donde se observa cómo los involucrados se trenzan en lucha y cómo uno de los contendientes es derribado y recibe golpes en el rostro y la cabeza mientras estaba en el suelo. Pese a la violencia de la escena, el peatón logró finalmente liberarse con la ayuda de una mujer que lo acompañaba.

    El episodio se desarrolló en un horario de gran movimiento, cuando numerosos peatones y vehículos circulaban por el microcentro, lo que incrementó el impacto de la pelea y la preocupación de quienes presenciaron la situación.

    Hasta el momento no trascendieron intervenciones policiales ni denuncias formales por el hecho, aunque la difusión de las imágenes generó un fuerte debate en redes sociales sobre la violencia urbana y los conflictos de tránsito que, en ocasiones, terminan en agresiones físicas.

    pelea callejera en avenida de mayo y alem Pergamino 003

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos

    La Feria del Libro Pergamino cerró su tercera edición con un fuerte mensaje de gratitud

    José Quiroga lanzó su propio streaming desde la barbería y estrenó "Noche de Miércoles"

    En Cinema Pergamino se renueva la cartelera con Nadie 2, la secuela del éxito de acción

    Música, teatro, cine, arte y literatura: la agenda cultural del fin de semana en Pergamino

    Rafael Restaino presenta este sábado su nuevo libro El loro que cantaba la marcha peronista

    Destacada participación del Estudio de Danzas New Life en el Torneo FED en Buenos Aires

    Murió en París el reconocido músico y compositor Raúl Barboza, leyenda del chamamé

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: inauguración del Crematorio y reformas en las salas velatorias

    Pergamino: el Municipio refuerza su acompañamiento a instituciones que atienden a personas con discapacidad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En Florentino Teatro Bar se presenta Luna Fank, grupo integrado por Maru Cifuentes, Pepe Moran, Aldo Franetovich, Gerardo Opezzo, Germán Rocca y Jocha Cifuentes.
    Cultura y Espectáculos

    Música, teatro, cine, arte y literatura: la agenda cultural del fin de semana en Pergamino

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales pergaminenses especializados.

    Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos
    “La donación no es solo un acto médico, sino también un acto de amor y de profunda solidaridad”. video
    Salud y bienestar

    Más de 1.300 bonaerenses recibieron un trasplante en 2025 gracias a la donación de órganos

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Edición impresa del Viernes 29 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local
    Crisis en Zárate

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local