Un incidente de tránsito generó una pelea callejera en una esquina céntrica de Pergamino

En la mañana de este viernes, una fuerte discusión entre un automovilista y un peatón derivó en una violenta pelea en la esquina de Avenida de Mayo y Alem, en pleno centro de Pergamino. El episodio se produjo minutos después de las 9:30 y generó gran conmoción entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.
Violencia en pleno centro de Pergamino Una discusión de tránsito terminó en una fuerte pelea callejera este viernes por la mañana en la esquina de Avenida de Mayo y Alem. Todo comenzó cuando un auto se detuvo sobre la senda peatonal y un peatón intentaba cruzar. La discusión escaló rápidamente y ambos terminaron a los golpes en plena avenida, frente a decenas de testigos. El momento quedó grabado en video y se viralizó entre los vecinos. Hasta ahora no hubo denuncias ni intervención policial. El hecho generó gran debate en redes sobre la violencia en el tránsito y la inseguridad en el centro de la ciudad.