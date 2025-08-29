Un incidente de tránsito generó una pelea callejera en una esquina céntrica de Pergamino

En la mañana de este viernes, una fuerte discusión entre un automovilista y un peatón derivó en una violenta pelea en la esquina de Avenida de Mayo y Alem, en pleno centro de Pergamino . El episodio se produjo minutos después de las 9:30 y generó gran conmoción entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

De acuerdo con testigos, todo comenzó cuando un automóvil Peugeot plateado, que circulaba por Avenida de Mayo en dirección de San Nicolás hacia Luzuriaga, se detuvo sobre la senda peatonal mientras un transeúnte intentaba cruzar. La situación derivó en una acalorada discusión entre el conductor y el peatón, que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea física.

El automovilista descendió del vehículo y ambos comenzaron a intercambiar golpes en plena calzada, en el eje central de la avenida, para luego arrastrarse hasta la vereda de la ochava noreste, donde continuaron la disputa ante la mirada atónita de decenas de personas que transitaban por ese sector céntrico.

En el automóvil viajaban junto al conductor una mujer, un hombre mayor y una menor de edad. Según trascendió, todos serían integrantes de la comunidad gitana.

Violencia en pleno centro de Pergamino Una discusión de tránsito terminó en una fuerte pelea callejera este viernes por la mañana en la esquina de Avenida de Mayo y Alem. Todo comenzó cuando un auto se detuvo sobre la senda peatonal y un peatón intentaba cruzar. La discusión escaló rápidamente y ambos terminaron a los golpes en plena avenida, frente a decenas de testigos. El momento quedó grabado en video y se viralizó entre los vecinos. Hasta ahora no hubo denuncias ni intervención policial. El hecho generó gran debate en redes sobre la violencia en el tránsito y la inseguridad en el centro de la ciudad.

La pelea fue registrada en un video que circuló rápidamente entre los vecinos, donde se observa cómo los involucrados se trenzan en lucha y cómo uno de los contendientes es derribado y recibe golpes en el rostro y la cabeza mientras estaba en el suelo. Pese a la violencia de la escena, el peatón logró finalmente liberarse con la ayuda de una mujer que lo acompañaba.

El episodio se desarrolló en un horario de gran movimiento, cuando numerosos peatones y vehículos circulaban por el microcentro, lo que incrementó el impacto de la pelea y la preocupación de quienes presenciaron la situación.

Hasta el momento no trascendieron intervenciones policiales ni denuncias formales por el hecho, aunque la difusión de las imágenes generó un fuerte debate en redes sociales sobre la violencia urbana y los conflictos de tránsito que, en ocasiones, terminan en agresiones físicas.