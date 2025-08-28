jueves 28 de agosto de 2025
    • San Nicolás: detuvieron a un joven tras allanamiento por disparos y secuestraron marihuana

    Un joven de 20 años fue detenido en San Nicolás en un operativo por disparos a una vivienda. Secuestraron marihuana y una balanza digital en su domicilio.

    28 de agosto de 2025 - 12:15
    Aprehendido un joven en un allanamiento en San Nicolas y detenido con estupefacientes en su poder.

    Aprehendido un joven en un allanamiento en San Nicolas y detenido con estupefacientes en su poder.

    LaOpinion

    Un operativo policial en San Nicolás derivó en la detención de un joven de 20 años y el secuestro de marihuana y una balanza digital, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia por disparos de arma de fuego.

    Sesiona el Concejo Deliberante de San Nicolás antes de las elecciones del 7 de Septiembre.

    Concejo Deliberante de San Nicolás: última sesión antes de las elecciones con proyectos clave
    Una mujer resultó con heridas de gravedad tras un incendio en una vivienda en San Nicolás.

    Incendio en una vivienda de San Nicolás dejó a una mujer hospitalizada en grave estado

    La causa comenzó el 21 de agosto, cuando una mujer de 20 años denunció que un hombre había efectuado disparos contra su vivienda. A raíz de esa presentación, el Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante tareas investigativas que derivaron en dos órdenes de allanamiento autorizadas por la UFI N°2.

    Dieron con el sospechoso y se secuestraron estupefacientes

    El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en calle Piaggio al 1100, donde los efectivos hallaron un envoltorio con cogollos de marihuana y una balanza digital. Además, se procedió a la aprehensión del sospechoso, de 20 años.

    La Fiscalía en turno convalidó lo actuado y dispuso la continuidad de las diligencias judiciales correspondientes para avanzar en la investigación.

    Una mujer resultó con heridas de gravedad tras un incendio en una vivienda en San Nicolás.

    Incendio en una vivienda de San Nicolás dejó a una mujer hospitalizada en grave estado

