San Nicolás: detuvieron a un joven tras allanamiento por disparos y secuestraron marihuana

Aprehendido un joven en un allanamiento en San Nicolas y detenido con estupefacientes en su poder. LaOpinion

Un operativo policial en San Nicolás derivó en la detención de un joven de 20 años y el secuestro de marihuana y una balanza digital, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia por disparos de arma de fuego.

La causa comenzó el 21 de agosto, cuando una mujer de 20 años denunció que un hombre había efectuado disparos contra su vivienda. A raíz de esa presentación, el Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante tareas investigativas que derivaron en dos órdenes de allanamiento autorizadas por la UFI N°2.

Dieron con el sospechoso y se secuestraron estupefacientes El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en calle Piaggio al 1100, donde los efectivos hallaron un envoltorio con cogollos de marihuana y una balanza digital. Además, se procedió a la aprehensión del sospechoso, de 20 años.

La Fiscalía en turno convalidó lo actuado y dispuso la continuidad de las diligencias judiciales correspondientes para avanzar en la investigación.

Compartí esta nota en redes sociales:





