jueves 28 de agosto de 2025
    • UOM San Nicolás: noveno día de retención de tareas en contratistas de Ternium pero empleados ingresaron

    La UOM San Nicolás cumple 9 días de huelga en empresas contratistas de Ternium. Hubo ingreso de 220 trabajadores, pero el conflicto sigue sin solución.

    28 de agosto de 2025 - 22:45
    Continua el paro en Ternium San Nicolás pero los contratistas pudieron ingresar a la planta.

    Diario El Norte

    La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional San Nicolás cumplió este jueves su noveno día consecutivo de retención de tareas en las empresas contratistas que brindan servicios a Ternium en la planta industrial General Savio,.

    Santiago Passaglia anunció la creación de un parque deportivo en B° Somisa de San Nicolás.

    San Nicolás: Santiago Passaglia anunció un nuevo parque deportivo en Barrio Somisa
    Aprehendido un joven en un allanamiento en San Nicolas y detenido con estupefacientes en su poder.

    San Nicolás: detuvieron a un joven tras allanamiento por disparos y secuestraron marihuana

    La jornada tuvo una novedad: los 220 trabajadores de Casius y Harsco que habían sido rechazados en la portería de la siderurgia del Grupo Techint durante los últimos tres días, pudieron finalmente ingresar al predio fabril, aunque sin retomar actividades.

    La conciliación obligatoria y la decisión de la UOM San Nicolás.

    El cambio se dio tras la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, que permitió el reingreso de los operarios. Sin embargo, desde la UOM confirmaron que la huelga por tiempo indeterminado continúa, ya que persisten los reclamos por incumplimientos en seguridad e higiene, impacto ambiental y diferencias salariales.

    El gremio expresó en un comunicado: “Estamos reteniendo tareas en el puesto de trabajo por los reiterados incumplimientos denunciados y porque no se ha realizado ninguna acción para mejorar las condiciones laborales”.

    Pese a un encuentro entre Paolo Rocca (Techint), Abel Furlán (UOM nacional) y Naldo Brunelli (UOM San Nicolás), el conflicto no logró destrabarse. La asamblea de este jueves resolvió mantener la medida de fuerza, tanto dentro como fuera de la planta.

