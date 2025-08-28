jueves 28 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Incendio en una vivienda de San Nicolás dejó a una mujer hospitalizada en grave estado

    Un incendio en Pringles al 700 de San Nicolás dejó hospitalizada a una mujer de 50 años con quemaduras graves. Se controló el fuego en la cocina comedor.

    28 de agosto de 2025 - 09:40
    Una mujer resultó con heridas de gravedad tras un incendio en una vivienda en San Nicolás.

    Una mujer resultó con heridas de gravedad tras un incendio en una vivienda en San Nicolás.

    LaOpinion

    Un incendio de importantes dimensiones se registró este miércoles por la noche, en una vivienda ubicada en calle Pringles al 700, en Barrio Las Flores de San Nicolás, dejando como saldo a una mujer de 50 años hospitalizada con lesiones graves.

    Lee además
    Aprehendido un joven en un allanamiento en San Nicolas y detenido con estupefacientes en su poder.

    San Nicolás: detuvieron a un joven tras allanamiento por disparos y secuestraron marihuana
    Sesiona el Concejo Deliberante de San Nicolás antes de las elecciones del 7 de Septiembre.

    Concejo Deliberante de San Nicolás: última sesión antes de las elecciones con proyectos clave

    El hecho fue reportado al 911, lo que motivó la rápida intervención de personal policial, una dotación de bomberos y una ambulancia del SAME. Al arribar al lugar, los efectivos constataron fuertes pérdidas materiales en la propiedad, principalmente en la zona de la cocina comedor, donde se originó el foco ígneo.

    Pese a salir, la víctima sufrió quemaduras y fue asistida

    Los bomberos trabajaron varios minutos hasta controlar el fuego. La propietaria ya se encontraba en la vereda tras haber aspirado gran cantidad de humo.

    La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local, acompañada por una vecina. Allí ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con quemaduras de segundo grado en el rostro y vías aéreas.

    De acuerdo al informe médico policial, las lesiones fueron calificadas como graves y con riesgo de vida. En el lugar trabajaron peritos especializados para determinar las causas del siniestro.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: detuvieron a un joven tras allanamiento por disparos y secuestraron marihuana

    Concejo Deliberante de San Nicolás: última sesión antes de las elecciones con proyectos clave

    Santiago Passaglia supervisó la pavimentación del barrio California, el número 73 de su gestión en San Nicolás

    Histórica huelga en Ternium San Nicolás: Paolo Rocca se reunirá con Naldo Brunelli de la UOM local

    Colón: Matías Becerro propone un Seguro Médico Municipal para integrar salud pública y privada.

    San Pedro: avanza la repavimentación del acceso a Santa Lucía tras más de dos años de espera

    Detienen en Ruta 9, altura San Nicolás, a un hombre con pedido de captura por trata de personas

    El TC correrá en San Nicolás en octubre por la segunda fecha de la Copa de Oro

    Motos adulteradas en San Nicolás: Detuvieron a un joven con una moto adulterada en América y Rondeau

    Detenido un sujeto en Ruta 9 a la altura San Nicolás con marihuana y una pistola Glock cargada

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Aprehendido un joven en un allanamiento en San Nicolas y detenido con estupefacientes en su poder.

    San Nicolás: detuvieron a un joven tras allanamiento por disparos y secuestraron marihuana

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Alumnas y profesora: el Estudio de Danzas New Life de Pergamino se destacó en el Torneo FEB.
    Cultura y Espectáculos

    Destacada participación del Estudio de Danzas New Life en el Torneo FEB en Buenos Aires

    Por Néstor Suárez
    Yamal responde a la polémica por su fiesta de 18 cumpleaños. Problemas y consecuencias

    Yamal responde a la polémica por su fiesta de 18 cumpleaños. Problemas y consecuencias

    Los mejores juegos para principiantes de casino: dónde empiezan la mayoría

    Los mejores juegos para principiantes de casino: dónde empiezan la mayoría

    Aprehendido un joven en un allanamiento en San Nicolas y detenido con estupefacientes en su poder.

    San Nicolás: detuvieron a un joven tras allanamiento por disparos y secuestraron marihuana

    Fuerte apuesta: trigo y maíz lideran el crecimiento de la inversión en fertilizantes

    Fuerte apuesta: trigo y maíz lideran el crecimiento de la inversión en fertilizantes