Incendio en una vivienda de San Nicolás dejó a una mujer hospitalizada en grave estado

Una mujer resultó con heridas de gravedad tras un incendio en una vivienda en San Nicolás.

Un incendio de importantes dimensiones se registró este miércoles por la noche, en una vivienda ubicada en calle Pringles al 700, en Barrio Las Flores de San Nicolás, dejando como saldo a una mujer de 50 años hospitalizada con lesiones graves.

El hecho fue reportado al 911, lo que motivó la rápida intervención de personal policial, una dotación de bomberos y una ambulancia del SAME. Al arribar al lugar, los efectivos constataron fuertes pérdidas materiales en la propiedad, principalmente en la zona de la cocina comedor, donde se originó el foco ígneo.

Pese a salir, la víctima sufrió quemaduras y fue asistida Los bomberos trabajaron varios minutos hasta controlar el fuego. La propietaria ya se encontraba en la vereda tras haber aspirado gran cantidad de humo.

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local, acompañada por una vecina. Allí ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con quemaduras de segundo grado en el rostro y vías aéreas.

De acuerdo al informe médico policial, las lesiones fueron calificadas como graves y con riesgo de vida. En el lugar trabajaron peritos especializados para determinar las causas del siniestro.

