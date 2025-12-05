Un fin de semana a puro arte y celebración en Pergamino

Este viernes se presentan Andrés Gallo y Juan Carlos Migliaro con el espectáculo ¡Vecinos con historias!

El Espacio de Educación Musical CheloSuzuki, dirigido por Analía Carchenilla, anuncia su cronograma de actividades de cierre 2025, con propuestas gratuitas y abiertas para toda la comunidad. Las iniciativas reúnen a familias y estudiantes en una celebración que integra música , aprendizaje y encuentro intergeneracional, este viernes en Plaza 25 de Mayo; el miércoles 10 en Galería del Galpón Juventud; y el viernes 12 en el Teatro Unión Ferroviaria.

Este viernes vuelve a presentarse en Roma Bar Café el cantor pergaminense Javier Astrada acompañado por Pilín Massei Trío, integrado por Nelson Tacunau, Mauro Caggiano y el propio Pilín Massei, referentes indiscutidos de la guitarra popular.

ArteMás

Guillermo Mañé

Este viernes se inaugura en la galería ArteMás la exposición Cien Tormentas, una refinada muestra de cerámica del prestigioso escultor Guillermo Mañé, con curaduría de Daniel Oberti.

Echevarría 555, a las 20:00. La exhibición podrá visitarse hasta el 19 de diciembre, los días miércoles, jueves y viernes, de 18:00 a 20:30. La entrada es libre y gratuita.

Centro Cultural Registrarte

Territorios Sensibles

En Centro Cultural Registrarte se habilitó la muestra de fotografía contemporánea Territorios Sensibles. La exposición reúne obras de Laura Riera, Vanesa Mescher, Analía Cusumano, Keila Venturi, Daniela Conte y Jorgelina Ledesma, integrantes del Taller de Producción Contemporánea, coordinado por Natalia Tealdi.

Sarratea 221. Entrada libre y gratuita. Instagram: centrocultural.registrarte

Museo Municipal de Bellas Artes

Alborada

En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas e impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi.

Avenida Alsina y Moreno. Entrada libre y gratuita.

Cinema Pergamino

Dos estrenos

Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas Five Nights at Freddy’s 2 y Jujutsu Kaisen: Ejecución, mientras que continúan proyectándose Zootopía 2 y Paw Patrol: Especial de Navidad.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la agrupación La adictiva; el sábado regresa la banda “5ntrol”; el lunes (feriado) se presenta el Tigre Goro, lo que será el último show del año.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30 (anticipadas $4000); lunes a las 20:30 (anticipadas $5000). Más datos y reservas al 2477 454321.

Espacio GAE

Talleres de Teatro de Talía

Hasta el miércoles 10 se llevarán a cabo en Espacio GAE las funciones de los Talleres de Teatro de Talía de los grupos: Niños, Preadolescentes, Adolescentes (dos grupos) y Adultos (dos grupos).

Guido 722, a las 20:30. Consultas y reservas al 2477 508104.

El Yerta Club Cultural

Música

El Yerta Club Cultural da a conocer su programación del fin de semana: este viernes se presenta la banda local Sunset con covers nacionales e internacionales de los 80, 90 y 2000 (anticipadas $8000); el sábado se presenta ArteFacto, set electrónico multiformato en vivo (anticipadas $10000); el domingo Proyecto Coral Pergamino presenta el espectáculo integral De juglares y trovadores, un recorrido por la música y la danza de todos los tiempos (anticipadas a $7000).

Estrada 1953, a las 21:00 los tres días. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Ritmo Club Resto Bar

Música y baile

Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación para este fin de semana: este viernes se presentan Andrés Gallo y Juan Carlos Migliaro con el espectáculo ¡Vecinos con historias! El sábado Mario y Naty proponen una velada a todo ritmo para despedir el año ($6000).

Avenida Alsina 950, viernes y sábado a las 21:30. Más información y reservas al 2477318000.

Conservatorio de Música

Ecos del tiempo

Este sábado en el Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” , la chelista Maribel Asset y el guitarrista Félix Robledo presentarán Ecos del tiempo, un espectáculo en el que recorrerán distintas épocas musicales.

San Martín 621, a las 20:00. Anticipadas a $9000; en puerta, $10000. Reservas e informes: 2477 632306 ó 2477 550471.

El Socorro

Fiesta de Colectividades

Este domingo en la Plaza del Reencuentro se celebrará la XXVI Fiesta de Colectividades, uno de los eventos más queridos y representativos de la región. Habrá comidas típicas y actuarán Los Umbides y artistas locales y grupos de danzas, y el cierre bailable con Suena mi Cumbia.

El Socorro, desde las 11:00. Entrada libre y gratuita.

Anfiteatro Ugarte

Rock Solidario

Este domingo se llevará a cabo la 4ª edición de Rock Solidario, organizado por El Juicio Rocanrol. Actuarán Alejo Vecerrica y la banda La Semilla. Como cada edición se realizará una colecta solidaria de alimentos no perecederos, juguetes y ropa en buen estado, que serán destinados a merenderos locales como Hogar San Camilo y Casita Yumbrel.

Avenida Ugarte y San Lorenzo, a las 20:00. Instagram: eljuicio_rocanrol

Teatro Unión Ferroviaria

Danzarte 2025

Este domingo el Estudio Mirka Duzevich celebrará sus 33 años de historia danzante en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria. Participarán las bailarinas, desde nivel inicial a avanzado, protagonizando “Misterio en el bosque”. A las 21:00 subirá a escena “Fémina”, a cargo de alumnas de nivel avanzado e Intermedio II.

Avenida Alsina 530. Tres funciones: 18:00, 19:30 y 21:00.

Centro Cultural Registrarte

Al fondo de la promesa

Este domingo en Centro Cultural Registrarte será presentado el libro Al fondo de la promesa, de la escritora pergaminense Nerina Carunchio. Distintas artistas darán voz, ritmo y cuerpo a los poemas, en una experiencia performática. Como parte del ritual, se convoca al público a llevar una ofrenda, que se sumará a un altar colectivo creado especialmente para la ocasión.

Sarratea 221, a las 19:00. Entrada a la gorra.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]