Provincia impulsa baterías de almacenamiento para reforzar el sistema eléctrico

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó la creación del Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía en Baterías , una herramienta que busca incorporar tecnología de almacenamiento en puntos estratégicos de la red eléctrica para garantizar una mayor estabilidad del servicio.

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La medida, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos , prevé la instalación de sistemas capaces de acumular energía en momentos de menor demanda y liberarla cuando el consumo aumenta. De esta manera, se busca sostener el abastecimiento mientras se desarrollan obras destinadas a ampliar la capacidad de transporte eléctrico.

Desde la Provincia señalaron que la incorporación de estas tecnologías responde al crecimiento sostenido de la demanda y a la necesidad de ofrecer soluciones transitorias en regiones donde existen restricciones estructurales en la red de transmisión.

La decisión se enmarca en una serie de acciones orientadas a atender problemas de abastecimiento en distintas zonas del territorio bonaerense. En ese contexto, las baterías podrían reemplazar de forma progresiva a los equipos de generación distribuida que funcionan con gasoil y que hoy se utilizan para reforzar el suministro en situaciones críticas.

Los cortes de luz registrados durante períodos de alta demanda, especialmente en los meses de verano, aparecen como uno de los desafíos que las autoridades buscan mitigar con este tipo de herramientas. En paralelo, el Gobierno nacional también avanza en estrategias vinculadas al almacenamiento eléctrico.

Financiamiento y ejecución del programa energético

La iniciativa será financiada mediante recursos provenientes del Adicional de Costo de Generación Distribuida (Acgd), un componente tarifario que integra una subcuenta específica del Fondo de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Fitba).

Una normativa reciente ya había habilitado el uso de esos fondos para la compra de sistemas de almacenamiento energético. Ahora, la nueva resolución establece además los lineamientos para su adquisición, operación, mantenimiento y reconocimiento de costos.

La empresa estatal Buenos Aires Energía S.A. tendrá a su cargo las gestiones necesarias para adquirir, instalar, operar y despachar los equipos, ya sea de manera directa o mediante terceros.

Por su parte, la Dirección Provincial de Energía será la encargada de determinar la ubicación de las baterías. Para ello identificará los puntos donde existan déficits en el sistema de transporte eléctrico y donde estos dispositivos puedan generar una mejora concreta en las condiciones de abastecimiento.