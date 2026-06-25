Punto Violeta en movimiento: la Dirección de la Mujer de Pergamino sigue llegando a los barrios y pueblos

La iniciativa del Punto Violeta apunta a la prevención, la difusión de derechos y la construcción de redes.

Con la premisa de acercar el Estado a cada vecino y garantizar un acceso más cercano a los servicios de acompañamiento y orientación, la Dirección de la Mujer de Pergamino continúa desarrollando el programa Punto Violeta en tu Barrio y Punto Violeta en tu Pueblo, una iniciativa que permite llevar la atención y la asistencia a distintos puntos del Partido.

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La propuesta representa uno de los avances más importantes en materia de descentralización de las políticas de género, ya que acerca a los equipos especializados a las comunidades, evitando que las personas deban trasladarse hasta las oficinas centrales para realizar consultas o solicitar ayuda.

A través de un cronograma mensual, profesionales de la Dirección visitan barrios de la ciudad y localidades del Partido para brindar asesoramiento, orientación y acompañamiento en situaciones vinculadas a la violencia de género, además de promover la difusión de derechos y fortalecer las redes comunitarias.

La directora de Asistencia a la Mujer, Florencia Vaño Abba, explicó que la iniciativa busca generar un contacto directo con los vecinos y facilitar el acceso a los recursos disponibles.

“Vamos a estar una vez por semana en distintos pueblos para brindar una primera escucha, asesoramiento y orientación sobre los recursos disponibles”, señaló la funcionaria.

La propuesta surge a partir de la necesidad de acercar las herramientas del Estado a personas que muchas veces encuentran dificultades para trasladarse hasta las dependencias municipales o que necesitan un espacio de consulta más próximo a su realidad cotidiana.

“La idea es que las personas nos conozcan, que sepan que es un lugar amigable y que se pueden acercar. Muchas veces cuesta dar ese primer paso y queremos facilitarlo”, expresó Vaño Abba.

La funcionaria destacó que la presencia territorial permite conocer de primera mano las problemáticas de cada comunidad y generar vínculos de confianza que resultan fundamentales para el trabajo de prevención y acompañamiento.

La llegada a los pueblos de Pergamino

El programa contempla un recorrido mensual por las localidades del Partido de Pergamino.

Los primeros martes de cada mes, el equipo de la Dirección de Asistencia a la Mujer atiende en El Socorro, de 9:00 a 11:00 en la delegación local. Luego, la jornada continúa en Manuel Ocampo, de 11:30 a 13:30, en el Centro de Desarrollo Comunitario.

Los segundos martes del mes, la atención se traslada a Urquiza, donde las consultas pueden realizarse de 10:00 a 12:00 en la delegación.

En tanto, los terceros martes el Punto Violeta llega a Guerrico, con atención de 9:00 a 11:00 en el Centro de Jubilados, mientras que posteriormente el servicio se traslada al Centro de Desarrollo Comunitario de Acevedo, entre las 11:30 y las 13:30.

Finalmente, los cuartos martes de cada mes, el equipo municipal atiende en Rancagua, de 10:00 a 12:00 en la delegación de la localidad.

Este esquema permite que los habitantes de cada pueblo cuenten periódicamente con un espacio cercano de consulta y orientación, fortaleciendo la presencia institucional en todo el Partido.

Presencia en distintos barrios de la ciudad

El Punto Violeta también desarrolla un importante trabajo territorial en diversos barrios de Pergamino.

Los primeros viernes de cada mes, la atención se brinda en el barrio José Hernández, en Colodrero 1449, de 10:00 a 12:00.

Los segundos viernes, el equipo se instala en el barrio Güemes, en el edificio Nido ubicado en Bombero Esquivel 2105.

Los terceros viernes del mes, el servicio funciona en el Centro Integrador Municipal de la ex Quinta Mastrángelo, en la intersección de San Martín y Calle 3.

Por último, los cuartos viernes, el Punto Violeta llega al barrio Newbery, desarrollando su actividad en el espacio Clickeados, ubicado en Chacabuco 1100.

En todos los casos, la atención se realiza de 10:00 a 12:00.

Prevención, orientación y acompañamiento

Desde la Dirección de Asistencia a la Mujer remarcan que la iniciativa no se limita únicamente a intervenir ante situaciones de violencia ya existentes, sino que también apunta a la prevención, la difusión de derechos y la construcción de redes de contención comunitaria.

La posibilidad de generar espacios de escucha en cada barrio y localidad permite detectar necesidades, acompañar procesos y brindar información sobre los distintos recursos disponibles.

Además, la cercanía territorial favorece que más personas puedan animarse a realizar consultas, despejar dudas o solicitar orientación ante situaciones que muchas veces permanecen invisibilizadas.

Con la continuidad del programa Punto Violeta en los barrios y los pueblos, el Municipio de Pergamino fortalece una política pública que apuesta a la cercanía, la prevención y el acompañamiento, consolidando una red de atención que busca llegar a cada rincón del Partido y garantizar que ninguna persona deba enfrentar sola una situación de violencia o vulnerabilidad.