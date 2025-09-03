Indignación en baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron

Compras con sabor amargo: La última subasta municipal de vehículos en Baradero , que atrajo a decenas de vecinos por sus precios accesibles, terminó generando malestar e incertidumbre para varios de los compradores. Entre ellos, Gabriela , quien adquirió una motocicleta y denunció públicamente que, tras tres semanas , aún no pudo retirarla .

Según relató Gabriela, las autoridades locales designaron un gestor desde la Secretaría de Seguridad para realizar los trámites ante el Registro del Automotor, incluyendo la gestión del formulario 05 y la baja de servicios. Este mecanismo fue presentado como una forma de evitar inconvenientes a los compradores .

“Compramos la moto y el lunes siguiente fuimos a la Secretaría de Seguridad a retirar los servicios. Supuestamente pusieron un gestor para sacar el 05, pero pasaron tres semanas y nada”, explicó Gabriela, con visible frustración.

¿Más de un mes para una entrega?

La vecina agregó que le informaron que recién ahora enviaron las carpetas al registro, y que tal vez el viernes comenzarán a llamar a los compradores. Pero la entrega no está asegurada. Además, no le permitieron hacer el trámite por su cuenta con una gestora particular, lo que aumentó su malestar:

“Me dijeron que no podía usar una gestora propia. Y todavía falta que esté todo tramitado y hecha la chapa patente para poder retirar la moto. O sea, que va a demorar más de un mes”, concluyó.

Reclamos por mayor transparencia

Los testimonios como el de Gabriela reflejan un reclamo más amplio por transparencia, previsibilidad y eficiencia en los procesos administrativos de la municipalidad. Mientras tanto, los vehículos siguen sin entregarse, y la desilusión crece entre quienes apostaron por una oportunidad que hoy se ve empañada por la burocracia.