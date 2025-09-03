Baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron

Compras con sabor amargo: La última subasta municipal de vehículos en Baradero, que atrajo a decenas de vecinos por sus precios accesibles, terminó generando malestar e incertidumbre para varios de los compradores. Entre ellos, Gabriela, quien adquirió una motocicleta y denunció públicamente que, tras tres semanas, aún no pudo retirarla.
Gestor designado y plazos incumplidos
Según relató Gabriela, las autoridades locales designaron un gestor desde la Secretaría de Seguridad para realizar los trámites ante el Registro del Automotor, incluyendo la gestión del formulario 05 y la baja de servicios. Este mecanismo fue presentado como una forma de evitar inconvenientes a los compradores.
Sin embargo, nada salió como se esperaba:
“Compramos la moto y el lunes siguiente fuimos a la Secretaría de Seguridad a retirar los servicios. Supuestamente pusieron un gestor para sacar el 05, pero pasaron tres semanas y nada”, explicó Gabriela, con visible frustración.
¿Más de un mes para una entrega?
La vecina agregó que le informaron que recién ahora enviaron las carpetas al registro, y que tal vez el viernes comenzarán a llamar a los compradores. Pero la entrega no está asegurada. Además, no le permitieron hacer el trámite por su cuenta con una gestora particular, lo que aumentó su malestar:
“Me dijeron que no podía usar una gestora propia. Y todavía falta que esté todo tramitado y hecha la chapa patente para poder retirar la moto. O sea, que va a demorar más de un mes”, concluyó.
Reclamos por mayor transparencia
Los testimonios como el de Gabriela reflejan un reclamo más amplio por transparencia, previsibilidad y eficiencia en los procesos administrativos de la municipalidad. Mientras tanto, los vehículos siguen sin entregarse, y la desilusión crece entre quienes apostaron por una oportunidad que hoy se ve empañada por la burocracia.