Pergamino se prepara para vivir la Muestra Anual de Yumbrel

La ciudad de Pergamino se vestirá de fiesta el jueves 19 de este mes, a las 20:30 horas con la realización de la 3° Muestra Anual de Yumbrel, un evento que ya se ha consolidado en la agenda cultural local. Organizada por la Casa del Niño y la Familia Yumbrel, la propuesta convoca a la comunidad a celebrar el arte en sus diferentes expresiones, con una fuerte impronta de tradición y pertenencia.
Este año, la velada será un tributo a nuestra tierra con folclore, con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones:
Todo bajo la conducción especial de Daniela Polola.
Los niños de Yumbrel
Sin embargo, los verdaderos protagonistas volverán a ser los niños de la Casa del Niño y la Familia Yumbrel, quienes desplegarán su talento y dedicación sobre el escenario, emocionando al público con cada presentación.
Desde la organización destacan que será una noche única para toda la comunidad, con música, danza y alegría, reafirmando el valor del encuentro y la cultura como espacios de integración y esperanza.
Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta con un valor de 7000 pesos y pueden adquirirse comunicándose a los teléfonos 2477-597295 o 2477-303427.