miércoles 03 de septiembre de 2025
    • Pergamino se prepara para vivir la Muestra Anual de Yumbrel

    El próximo 19 de septiembre, el Teatro Unión Ferroviaria abrirá sus puertas para recibir una nueva edición de la muestra organizada por Yumbrel.

    3 de septiembre de 2025 - 12:57
    Organizada por Yumbrel, la propuesta convoca a la comunidad a celebrar el arte en sus diferentes expresiones,

    Organizada por Yumbrel, la propuesta convoca a la comunidad a celebrar el arte en sus diferentes expresiones,

    YUMBREL

    La ciudad de Pergamino se vestirá de fiesta el jueves 19 de este mes, a las 20:30 horas con la realización de la 3° Muestra Anual de Yumbrel, un evento que ya se ha consolidado en la agenda cultural local. Organizada por la Casa del Niño y la Familia Yumbrel, la propuesta convoca a la comunidad a celebrar el arte en sus diferentes expresiones, con una fuerte impronta de tradición y pertenencia.

    Este año, la velada será un tributo a nuestra tierra con folclore, con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones:

    • Estudio de Danzas
    • El Resero
    • Escuela de Danza El Andariego
    • Los Fogoneros, con su canto en vivo

    Todo bajo la conducción especial de Daniela Polola.

    Los niños de Yumbrel

    Sin embargo, los verdaderos protagonistas volverán a ser los niños de la Casa del Niño y la Familia Yumbrel, quienes desplegarán su talento y dedicación sobre el escenario, emocionando al público con cada presentación.

    Desde la organización destacan que será una noche única para toda la comunidad, con música, danza y alegría, reafirmando el valor del encuentro y la cultura como espacios de integración y esperanza.

    Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta con un valor de 7000 pesos y pueden adquirirse comunicándose a los teléfonos 2477-597295 o 2477-303427.

