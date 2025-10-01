En Pergamino presentaron la Copa Montanari del Turismo Carretera del fin de semana en San Nicolás

Los pilotos Mariano Werner, Nicolás Trosset y Alfonso Domenech, junto al dirigente de la ACTC Javier Segovia y José Carlos Montanari participaron de la conferencia de prensa de presentación de la "Copa Montanari" del fin de semana en San Nicolás.

En la tarde de este miércoles, la concesionaria Montanari Ford, ubicada en el barrio La Amalia de Pergamino , fue escenario de la presentación oficial de la Copa Montanari, el trofeo que estará en juego este fin de semana en la fecha del Turismo Carretera (TC) en el autódromo de San Nicolás .

El encuentro reunió a figuras del automovilismo nacional, directivos de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera ( ACTC ) y al propio anfitrión, José Carlos Montanari, titular de la firma que auspicia la competencia. También asistieron medios de comunicación y un nutrido grupo de aficionados de la región, que se acercaron para compartir el anticipo de una cita muy esperada en el calendario.

José Carlos Montanari fue el encargado de abrir la conferencia de prensa con palabras de bienvenida y agradecimiento. “Para nosotros es un orgullo enorme poder entregar una vez más la Copa Montanari. Es un reconocimiento al trabajo de muchos años y a la confianza que la ACTC ha depositado en nuestra empresa. El Turismo Carretera es una verdadera familia y estar presentes con nuestra marca en una categoría tan popular es un empuje muy grande”, expresó.

Además, destacó el acompañamiento del público y el apoyo de su equipo humano: “Montanari ya es una marca registrada, fruto de mucho esfuerzo colectivo. Vamos a disfrutar de un gran fin de semana y de la posibilidad de entregar este premio especial en San Nicolás”.

El respaldo dirigencial

Por parte de la ACTC, el responsable de Sponsorship, Javier Segovia, subrayó la importancia del vínculo entre la institución y el sector privado: “La Copa Montanari es un ejemplo de lo que buscamos en esta etapa del Turismo Carretera, donde trabajamos junto a empresarios que confían en la categoría y en sus pilotos. José Carlos Montanari es un amigo que desde hace años apoya tanto a la institución como a distintos corredores, y nos llena de satisfacción seguir caminando juntos en este proyecto”.

La palabra de los pilotos

El primero en hablar fue Alfonso Domenech, representante local, que vive con entusiasmo la posibilidad de correr cerca de su ciudad: “Es nuestro primer año en el TC, donde vamos sumando experiencia fecha a fecha. Correr en San Nicolás es como hacerlo en casa. Es un circuito que me gusta, donde me siento cómodo, y espero hacer una buena carrera para que lo disfrute toda la gente”.

Domenech también agradeció el apoyo de Montanari, a quien reconoció como un aliado clave en su carrera deportiva.

Otro de los protagonistas fue el arrecifeño Nicolás Trosset, quien recordó su inolvidable triunfo en el circuito nicoleño en 2020, en plena pandemia: “Fue un momento raro, gané mi primera carrera en el TC pero sin público, con las tribunas vacías. Ahora volver a San Nicolás con la gente lo hace mucho más especial. Es una pista que me trató bien, donde quiero volver a ser protagonista. El TC atraviesa un gran momento, con mucha paridad, y trabajamos fuerte para estar adelante este fin de semana”.

El cierre de la presentación estuvo a cargo del tres veces campeón de la categoría, Mariano Werner, quien llega con la ambición de recuperar terreno en la pelea por la Copa de Oro: “San Nicolás es un circuito que me gusta mucho, donde siempre se han dado carreras entretenidas. Venimos de un año difícil, pero todavía tenemos chances de revertirlo y queremos estar en la lucha por el campeonato. Este fin de semana puede ser un punto de quiebre para nosotros”.

Werner también agradeció a la empresa anfitriona por su apoyo constante: “Me siento parte de la casa Montanari y es una alegría compartir esta previa con todos ustedes”.

Expectativa por el fin de semana

La cita en San Nicolás genera una fuerte expectativa en toda la región, no solo por la importancia de la fecha en el campeonato del TC, sino también por el marco que suele brindar el público fierrero de la zona núcleo.

La competencia en el autódromo nicoleño será clave dentro de la Copa de Oro, instancia decisiva en la definición del título, y promete un espectáculo de alto nivel con la participación de los mejores pilotos del país.