Las diez profesiones más expuestas a la inteligencia artificial, según un informe de Anthropic

La Inteligencia Artificial ahora amenaza con miles de puestos de trabajo

Un informe de la empresa de inteligencia artificial Anthropic analizó cómo los modelos avanzados podrían transformar el mercado laboral e identificó diez profesiones especialmente expuestas al avance de esta tecnología. El estudio advierte que el impacto podría ser gradual y más parecido al de internet que al shock provocado por la pandemia.

Día del Hermano en Argentina: origen, significado y hermanos famosos

Motos, una tendencia que crece: Las mujeres argentinas conquistan las dos ruedas

La investigación fue elaborada por la compañía creadora del modelo de IA Claude y busca establecer un método para evaluar cómo esta tecnología comienza a influir en distintas ocupaciones.

El informe introduce el concepto de “exposición observada”, una medida que combina el potencial teórico de los grandes modelos de lenguaje con datos reales del mercado laboral. Con esa metodología se intenta estimar qué trabajos tienen mayor riesgo de ver automatizadas algunas de sus tareas.

Según el documento, la inteligencia artificial todavía está lejos de alcanzar su capacidad total, pero ya muestra señales de impacto en determinados sectores.

Las diez profesiones más expuestas

De acuerdo con el análisis, las ocupaciones con mayor nivel de exposición al avance de la IA son:

Programadores (74,5%)

Representantes de atención al cliente (70,1%)

Analistas de datos (67,1%)

Especialistas en registros médicos (66,7%)

Analistas de mercado y especialistas en marketing (64,8%)

Representantes de ventas (62,8%)

Analistas financieros (57,2%)

Analistas y control de calidad de software (51,9%)

Analistas de seguridad de la información (48,6%)

Especialistas en soporte técnico de usuarios (46,8%)

En la mayoría de estos casos se trata de actividades donde la inteligencia artificial puede automatizar tareas repetitivas, procesar grandes volúmenes de información o asistir en procesos de análisis.

Qué dice el informe sobre el empleo

El estudio también compara el posible impacto de la IA con transformaciones económicas previas.

Según la investigación, el efecto sobre el empleo podría “parecerse menos” al ocurrido durante la pandemia de COVID-19 y más a procesos graduales como la expansión de internet o el aumento del comercio con China.

A partir de datos de encuestas laborales en Estados Unidos y estadísticas de la Bureau of Labor Statistics, el informe señala que todavía no se observa un aumento del desempleo en las ocupaciones más expuestas.

Sin embargo, sí aparecen indicios preliminares de una desaceleración en la contratación, especialmente entre trabajadores jóvenes de entre 22 y 25 años.

Trabajos con menor riesgo

El documento también identifica sectores donde la automatización por IA es menos probable en el corto plazo. Se trata principalmente de actividades que requieren presencia física o interacción directa.

Entre ellas se mencionan profesiones como cocineros, mecánicos, guardavidas, bartenders, lavaplatos o asistentes de vestuario, además de tareas agrícolas como podar árboles.

También quedan fuera actividades profesionales que dependen de la presencia humana en contextos específicos, como la representación legal en tribunales.

Un fenómeno todavía en evolución

Los autores del informe remarcan que el análisis constituye un primer paso para comprender el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

Según la compañía, desarrollar métricas estables permitirá en el futuro diferenciar cambios reales en el empleo de percepciones o expectativas generadas por el rápido avance tecnológico.