Trabajadores de Fiplasto en Ramallo levantaron una semana de protestas por el conflicto paritario

Los trabajadores aplicaron un quite de colaboración y trabajo a reglamento en el marco de la negociación paritaria del sector.

Tras cinco días de medidas de fuerza, los trabajadores de la empresa Fiplasto en Ramallo finalizaron una semana de protestas vinculadas al conflicto paritario del sector papelero. El reclamo , impulsado por el gremio a nivel nacional, apunta a lograr incrementos salariales retroactivos que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

El conflicto salarial en la industria maderera generó durante la última semana un escenario de tensión en distintas plantas del país, entre ellas la empresa Fiplasto. Allí, los trabajadores llevaron adelante un plan de lucha impulsado por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos.

La protesta comenzó el lunes a las 22 horas y se extendió hasta la noche del sábado, cuando los operarios resolvieron levantar formalmente la medida. Durante ese período se aplicó un quite de colaboración, trabajo a reglamento y una reducción en la velocidad de funcionamiento de las máquinas, lo que impactó en el ritmo habitual de producción dentro de la planta.

La decisión de avanzar con la protesta se tomó en el marco de las negociaciones paritarias que se desarrollan a nivel nacional entre el gremio y las cámaras empresarias de la industria.

Desde el sindicato señalaron que el conflicto se originó por la falta de avances en el diálogo con entidades empresariales como la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel. Según indicaron, la postura de las cámaras ha impedido hasta el momento alcanzar un acuerdo que permita actualizar los salarios del sector.

De acuerdo con lo expresado por la conducción gremial, encabezada por José Ramón Luque, uno de los principales reclamos está vinculado al desfasaje salarial acumulado durante los últimos acuerdos paritarios.

El gremio advierte con profundizar el plan de lucha

Desde la organización sindical sostienen que los incrementos otorgados en negociaciones anteriores quedaron por debajo del aumento del costo de vida registrado en el país.

En ese sentido, remarcaron que los salarios de los trabajadores del sector quedaron rezagados incluso frente a los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por ese motivo, el gremio exige que se otorguen aumentos retroactivos que permitan compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

Durante la semana, la protesta se replicó en diversas plantas papeleras del país como parte de una acción coordinada por la federación nacional. Sin embargo, desde el sindicato advirtieron que, si no se registran avances en las negociaciones, el plan de lucha podría intensificarse en las próximas semanas e incluso derivar en un paro total de actividades.