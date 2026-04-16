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    • Toribio de Luzuriaga, prócer de América que murió en Pergamino y fue clave junto a San Martín

    Toribio de Luzuriaga, prócer de América, nació en Perú y murió en Pergamino. Fue clave junto a San Martín en la independencia sudamericana.

    16 de abril de 2026 - 21:22
    Toribio de Luzuriaga, prócer de América y colaborador de San Martín, murió en Pergamino en 1842 tras una vida clave en la independencia.

    Toribio de Luzuriaga, prócer de América y colaborador de San Martín, murió en Pergamino en 1842 tras una vida clave en la independencia.

    LA OPINION

    Toribio de Luzuriaga, prócer de América y estrecho colaborador de San Martín, nació en Perú y tuvo un rol decisivo en la independencia sudamericana. Su trayectoria militar y política lo llevó a participar en campañas en varios países, y sus últimos años transcurrieron en Pergamino, donde murió en 1842 en circunstancias dramáticas.

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    Cada 16 de abril se recuerda el nacimiento de Toribio de Luzuriaga, una figura central en las luchas por la independencia de América del Sur, cuyo vínculo con la Argentina y, en particular, con Pergamino, le otorga una dimensión histórica especial para la región.

    Nacido en 1782 en Huaraz, Perú, en el seno de una familia de hacendados, Luzuriaga se formó en Lima y comenzó su carrera como funcionario del Virreinato. Sin embargo, su destino cambiaría con los procesos revolucionarios que sacudieron al continente a comienzos del siglo XIX.

    Militar de múltiples batallas

    Participó activamente en la defensa de Buenos Aires y Montevideo durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde alcanzó el grado de capitán. Más tarde se incorporó al Ejército del Norte, siendo parte de la histórica Batalla de Suipacha en 1810, considerada la primera victoria patriota en el Alto Perú.

    Su carrera política y militar se consolidó en los años siguientes. En 1812 ingresó a la Logia Lautaro, donde entabló una estrecha relación con el general José de San Martín, una amistad que sería determinante en su trayectoria. El Primer Triunvirato lo designó teniente gobernador de Corrientes, donde demostró capacidad de gestión y ordenamiento en un contexto de conflictos internos.

    En 1815, tras un breve paso como ministro de Guerra, se trasladó a Mendoza para ponerse al servicio de San Martín. Allí desempeñó un papel clave como gobernador intendente, permitiendo al Libertador concentrarse en la organización del Ejército de los Andes en el campamento de El Plumerillo.

    Su actuación no se limitó al plano administrativo. Luzuriaga tuvo intervención en decisiones trascendentales, como el juzgamiento de los hermanos Carrera en 1818, acusados de conspirar contra los líderes independentistas de Chile.

    Junto a San Martín

    Posteriormente, acompañó a San Martín en la campaña libertadora al Perú. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército Unido y comandó el desembarco en Paracas en 1820, uno de los hitos de la expedición. Su desempeño le valió el reconocimiento como Gran Mariscal del Perú, siendo el primero en ostentar ese título.

    Sin embargo, los cambios políticos tras la entrevista de Guayaquil y la renuncia de San Martín marcaron el declive de su carrera. Alejado del poder y sin posibilidades de reintegrarse plenamente a la vida militar, decidió retirarse en 1823.

    Fue entonces cuando eligió radicarse en Pergamino, donde se dedicó a actividades rurales junto a su familia. En esa etapa afrontó dificultades económicas crecientes, agravadas por deudas y por la sequía que afectó la región a comienzos de la década de 1840.

    El 1 de mayo de 1842, a los 60 años, su vida tuvo un desenlace trágico: vestido con su uniforme de mariscal, se quitó la vida. Debido a las circunstancias de su muerte, fue sepultado fuera del camposanto, lo que impidió la localización posterior de sus restos.

    A pesar de ello, su legado perdura tanto en Perú como en la Argentina. Su figura es recordada en instituciones, espacios públicos y homenajes oficiales. Incluso, el Estado argentino reconoció a Luzuriaga y a su descendencia con la nacionalidad perpetua, en reconocimiento a su aporte a la causa independentista.

    Hoy, su historia vuelve a cobrar relevancia no solo por su rol como protagonista de la emancipación sudamericana, sino también por su vínculo con Pergamino, ciudad que fue escenario de sus últimos años y que conserva parte de su memoria histórica.

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