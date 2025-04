Tomás Casquero ganó todas las partidas en Bolívar y domina el Prix del Centro Bonaerense

“Tomi”, campeón Sub 10 de este Prix en 2024, fue el absoluto dominador del torneo que se disputó en las instalaciones del Complejo República de Venezuela. El representante del Club Social de Pergamino ganó las siete partidas para quedar al tope de la clasificación entre 27 ajedrecistas Sub 12 con siete puntos, con una ventaja de 1,5 sobre el segundo.