Tomás Casquero finalizó cuarto en el Campeonato Argentino Infantil y Juvenil

Una nueva muestra de su talento para el ajedrez dio Tomás Casquero . Esta vez fue en Mar del Plata , donde entre el martes y el domingo se desarrolló el Campeonato Argentino Infantil y Juvenil 2025 . Organizado por la Federación Marplatense de Ajedrez y la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), el torneo se llevó a cabo en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos. Allí, el pergaminense de 8 años que representa al Club Social de Pergamino , en su primer año en la categoría Sub 10 , finalizó en el cuarto puesto entre los 59 participantes .

De las ocho partidas que disputó, “Tomi” ganó cinco, hizo tablas en dos y perdió solo una. Terminó con seis puntos igualando la tercera posición, pero por desempate finalizó cuarto redondeando una muy buena actuación teniendo en cuenta que recién este año ingresó a la categoría Sub 10 en la que seguirá compitiendo hasta fines del año próximo. El primer puesto fue para Felipe Príncipe (Las Rosas) con siete puntos.

Este Campeonato Argentino le dio al pergaminense 46 puntos de ELO con los que superó los 1.600 (tenía 1.595), continuando así su crecimiento en el juego ciencia. Su próximo torneo será el fin de semana en la segunda fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires , que lo inició con un primer puesto en la categoría Sub 12 en la fecha inicial en 25 de Mayo, luego de haber sido campeón en Sub 10 el año pasado.

Casquero, quien agradece a los “profes” Jorge Ligotti, Franco D’Eletto y al MF (Maestro FIDE) Hernán Perelman, viene de un 2024 que le dejó excelentes resultados, destacándose el título de campeón argentino Sub 8. También el año pasado disputó sus primeras competencias internacionales: el Campeonato Panamericano en Orlando, Estados Unidos, (finalizó 13º en Sub 8) y el Sudamericano de la Juventud en Colonia del Sacramento, Uruguay, (18º entre 40 participantes en Sub 8).