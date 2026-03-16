Todos por Joaquín: el niño que lucha por caminar y necesita de la solidaridad para seguir avanzando

Joaquín tiene 4 años, vive en Rosario y enfrenta una parálisis cerebral producto de una mala praxis al nacer.

Detrás de la sonrisa de Joaquín hay una historia de esfuerzo cotidiano, terapias y una familia que no baja los brazos. El niño, de apenas 4 años, con familiares en Pergamino pero que hoy vive en Rosario , convive con una parálisis cerebral que afecta principalmente su movilidad.

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Según contó su mamá, Sofía Herrera, la lesión cerebral que hoy enfrenta Joaquín se originó durante el parto. “Joaqui tiene una parálisis cerebral generada por una mala praxis que me hicieron al nacer, en el nacimiento de él. A mí me pasaron anestesia y me sobrepasé de parto, y nunca me llevaron a cesárea. Desde ahí viene todo esto”, relató.

La lesión afecta principalmente el área motora, lo que dificulta que el niño pueda mantenerse de pie o caminar de manera independiente. Sin embargo, con años de terapias y estimulación, Joaquín ha logrado importantes avances.

“Él logra gatear, logra hacer un montón de cosas que, gracias a Dios, con las terapias fuimos logrando. Pero todavía le falta mucha fuerza en lo que es la parte de la rodilla para abajo, para poder ponerse de pie y caminar”, explicó su mamá.

flyer todos por joaquín El gran sueño de Joaquín y de su familia es que el niño pueda alcanzar la mayor autonomía posible. TODOS POR JOAQUIN

El objetivo: lograr independencia motora

El gran sueño de Joaquín y de su familia es que el niño pueda alcanzar la mayor autonomía posible. Caminar, aunque sea con asistencia, representaría un cambio enorme en su calidad de vida.

“El objetivo es que él tenga independencia motora, que pueda llegar a caminar de alguna manera, con un andador, un bastón, lo que sea. Pero poder tener esa independencia de caminar”, expresó Sofía.

Actualmente Joaquín realiza múltiples terapias que apuntan a estimular su desarrollo: kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional y el método Cuevas, entre otras.

Además, una vez al mes viajan a Buenos Aires para realizar un tratamiento intensivo con una profesional especializada, que luego continúan trabajando durante las semanas en Rosario.

“Como cubierto de terapia estamos dándole muchas terapias a Joaqui, porque también está en una edad en la que tenemos todo como para meterle a full”, contó la mamá.

Un tratamiento, en Córdoba, que puede marcar la diferencia

En abril, Joaquín tiene una nueva oportunidad que podría significar un gran paso en su evolución: realizará un tratamiento intensivo PediaSuit en la ciudad de Villa María.

La técnica PediaSuit es un protocolo de rehabilitación intensiva diseñado especialmente para niños con trastornos neurológicos, como la parálisis cerebral. El método combina el uso de un traje ortopédico especial, bandas elásticas y distintos elementos que ayudan a fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio, la postura y la coordinación.

Todo el proceso se basa en el principio de la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de generar nuevas conexiones y aprender movimientos que antes no podía realizar.

Para Joaquín, este tratamiento representa una gran posibilidad de avanzar hacia su objetivo.

“Tenemos potencial, pero esa fuerza que hoy él tiene necesita mucha terapia para poder sacarla adelante”, explicó Sofía.

La solidaridad como motor

Sin embargo, acceder a este tratamiento implica un costo elevado para la familia, por lo que decidieron impulsar una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios.

Bajo el lema “Todos por Joaquín”, familiares y amigos comenzaron a difundir la colecta con la esperanza de que cada aporte ayude a acercar al niño a este nuevo paso en su proceso de rehabilitación.

“Cada aporte, por más pequeño que sea, suma muchísimo para que Joaqui pueda hacer este tratamiento”, remarcan desde la familia.

Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias:

*Alias: unpasomasparajoaqui

*CVU: 0000003100065350731446

*Titular: Sofía Herrera

También es de gran ayuda compartir la campaña para que la historia de Joaquín llegue a más personas.

Un pequeño luchador

A sus cuatro años, Joaquín demuestra todos los días una enorme fortaleza. Cada terapia, cada ejercicio y cada avance forman parte de un camino que recorre junto a su familia con paciencia, amor y esperanza. Hoy, ese camino necesita también de la solidaridad de la comunidad. Porque detrás de cada aporte hay una posibilidad más para que Joaquín siga avanzando hacia un sueño simple y enorme al mismo tiempo: dar sus propios pasos.