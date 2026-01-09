Pergamino se abraza a Romi: este viernes la música y la danza se convierten en solidaridad

Romina atraviesa un proceso de recuperación complejo luego de sufrir, el 11 de septiembre pasado, una lesión cerebral severa producto de un accidente vehicular.

La solidaridad vuelve a hacerse presente en Pergamino y hoy encuentra su expresión en la música y la danza . Desde las 21:00, el Centro Cultural Bellas Artes , ubicado en la esquina de avenida Alsina y Moreno, es escenario del Festival Folklórico Solidario Todos por Romi, una propuesta que transforma el arte en un gesto concreto de acompañamiento y ayuda.

El festival se realiza con un objetivo claro: acompañar a Romi Aranda, quien atraviesa un complejo proceso de recuperación y necesita del apoyo de toda la comunidad para continuar su tratamiento. La iniciativa surge desde el compromiso y el afecto, y hoy se convierte en una verdadera movida solidaria que convoca a artistas, instituciones y vecinos.

Sobre el escenario se presentan Fogoneros Sin Arreglo, La Pueblerina, Zoilo y Facu Troilo, La Trasnochera, Ballet Aire Criollo, Amor en Vuelo, Aires de mi Tierra, El Malevo y El Candil. La grilla reúne propuestas profundamente ligadas a la identidad folklórica local y regional. Todos los artistas participan de manera desinteresada, aportando su talento a una causa que conmueve y convoca. Desde la organización destacan la rápida respuesta y el fuerte compromiso colectivo que genera la propuesta.

Detrás de esta peña solidaria hay un entramado de voluntades y afectos. La convocatoria es impulsada por Julieta Patrono, bailarina, amiga y compañera de trabajo de Romina; por Lourdes, directora de la Escuela N° 8; y por un grupo de docentes, bailarinas y amigas que deciden transformar la preocupación en acción.

Romina Aranda está ligada a la danza desde siempre. Bailarina y docente, desarrolla su vocación en escuelas artísticas y construye lazos profundos en la comunidad cultural de Pergamino. Ese recorrido, ese amor por el arte y la enseñanza, hoy regresan multiplicados en gestos solidarios y en una ciudad que decide acompañar.

La jornada se vive con sentimientos encontrados. El motivo es difícil, pero la respuesta de la gente emociona y fortalece. Familiares, amigas, docentes de la Escuela 8 y de la Escuela 22 trabajan juntos para que el festival sea un éxito, incluso a cargo del buffet. Hijos, esposo y seres queridos de Romi participan activamente, sosteniendo la organización desde cada lugar.

Festival por Romi

Entradas a la venta

Las entradas tienen un valor accesible para que toda la comunidad pueda sumarse. Se adquieren en puerta o de manera anticipada a través de los teléfonos 2477-557346, 2477-591244 y 2477-511347. Cada aporte suma y se transforma en un paso más hacia el objetivo principal.

Romina atraviesa un proceso de recuperación complejo luego de sufrir, el 11 de septiembre pasado, una lesión cerebral severa producto de un accidente vehicular. La evolución se vive día a día y los médicos coinciden en que existen posibilidades reales de mejora, aunque resulta indispensable acceder a una rehabilitación neurológica especializada, intensa y sostenida. Por eso hoy la música y la danza no son solo espectáculo: son abrazo, esperanza y acción solidaria.