viernes 07 de noviembre de 2025
    • Baradero: "Compren el medicamento": controversia por la respuesta del subsecretario de Salud

    Darío Puede aclaró el protocolo y respondió a los reclamos de una madre a quien le negaron la medicación de tos convulsa en el Hospital de Baradero.

    7 de noviembre de 2025 - 15:03
    El subsecretario de Salud municipal, Darío Puede, afirmó: «Nosotros le damos la medicación que no tiene obra social. A la gente que tiene obra social tiene que venir con su médico de cabecera y le hacemos la indicación»

    El subsecretario de Salud municipal, Darío Puede, afirmó: «Nosotros le damos la medicación que no tiene obra social. A la gente que tiene obra social tiene que venir con su médico de cabecera y le hacemos la indicación»

    Una madre acudió al Hospital de Baradero para solicitar medicación preventiva contra la tos convulsa para su hija, declarada contacto estrecho, pero no se la entregaron por poseer obra social. El caso generó reclamos en redes y preocupación entre familias, ya que la Provincia mantiene la alerta epidemiológica y se activaron protocolos de seguimiento, en su salud.

    Reclamo de padres por la negativa a entregar medicación

    Según el testimonio difundido, fueron varios los padres que aseguraron haber recibido la misma respuesta por parte de un empleado del Hospital, quedando temporariamente sin acceso al tratamiento indicado en el protocolo preventivo. La preocupación creció luego de que autoridades sanitarias confirmaran la activación de la alerta provincial y medidas de seguimiento a contactos estrechos.

    La respuesta oficial del subsecretario de Salud

    Consultado por La Opinión, el subsecretario de Salud municipal, Darío Puede, afirmó: «Nosotros le damos la medicación que no tiene obra social. A la gente que tiene obra social tiene que venir con su médico de cabecera y le hacemos la indicación». Explicó además que la receta debe gestionarse mediante la cobertura correspondiente.

    Excepciones y asistencia para quienes no puedan pagar

    Ante casos en los que el medicamento no pueda ser adquirido, Puede aseguró que el sistema público interviene: «A los que tienen obra social y no lo pueden comprar, nosotros le hacemos una nota para que se les entregue». El funcionario dijo desconocer el episodio denunciado, y pidió que la vecina se acerque al Hospital para revisar la situación.

    La presencia de arsénico en el agua subterránea sigue siendo un desafío en la provincia de Buenos Aires.

    Salud: Mapa de arsénico en el agua, San Pedro mantiene alerta moderada

