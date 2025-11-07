viernes 07 de noviembre de 2025
    • Comienza la 31ª Semana de la Juventud en San Pedro con música, talleres y deportes

    La celebración juvenil inicia este domingo en la Plaza San Martín de Lima, San Pedro y ofrecerá shows, actividades culturales y deportivas hasta el viernes.

    7 de noviembre de 2025 - 16:29
    La 31ª Semana de la Juventud comenzará este domingo a las 19:30 en la Plaza San Martín de Lima

    La 31ª Semana de la Juventud comenzará este domingo a las 19:30 en la Plaza San Martín de Lima

    Santa Lucía se prepara para vivir la 31ª Semana de la Juventud, que comenzará este domingo a las 19:30 en la Plaza San Martín. La apertura contará con el Himno de la Semana, la presentación de "Los Batukeros" de los Centros Juveniles, un set acústico de rock nacional y la murga local "Quitamufas", entre otras propuestas, que ofrecerá San Pedro.

    Actividades culturales y artísticas durante toda la semana

    La fiesta de la música llega a San Pedro. La Semana de la Juventud ofrecerá una variada agenda de actividades. Este domingo se presentarán Ale Álvarez, Gaspar Vásquez y Juli Recuero, además de "Los Primicieros", Lautaro Show y Kevin Ricardi. La Casa del Teatro será escenario de proyecciones de cortometrajes y noches de serenata, mientras que el jueves se desarrollará la Feria de Ciencia y Arte.

    Deportes y juegos recreativos para jóvenes de Santa Lucía

    A puro deporte. El cronograma incluye múltiples opciones deportivas y recreativas. El lunes y viernes se realizarán deportes durante la mañana y la tarde en la EESN°1, mientras que el martes se realizará un Concurso de Barriletes en la Estación de Trenes y diversas actividades de juegos mentales y recreativos se desarrollarán a lo largo de la semana.

    Eventos especiales y cierre con sorpresas

    El jueves habrá una bicicleteada recreativa desde la Estación de Trenes hasta el barrio Burgos, seguida por el evento musical "Nos vamos con las Bandas". La Semana de la Juventud culminará el viernes con un acto de cierre en la Plaza San Martín, que incluirá premiaciones, shows de "Grupo Homesick", "Crucero" y "Los del Alero", desafíos de zumba y una sorpresa final para los asistentes.

    Dejá tu comentario

