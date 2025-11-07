viernes 07 de noviembre de 2025
    • Obras con recursos municipales: etapa final para la pavimentación De la Cruz Gorordo

    La Municipalidad de Pergamino refuerza el compromiso con la infraestructura vial y con estas obras se mejora la movilidad en un tramo clave.

    7 de noviembre de 2025 - 15:55
    Etapa final para las obras en esta zona de Pergamino

    La Municipalidad de Pergamino avanza en la etapa final de las obras de pavimentación y mejoras integrales sobre la avenida De la Cruz Gorordo, una de las conexiones principales entre la ruta nacional Nº 188 y la zona norte de la ciudad; se trata de una arteria estratégica para la movilidad urbana y periurbana, que soportará a diario un constante tránsito de vehículos particulares, transporte productivo y servicios.

    licitaciones y peajes: rutas que pasan por pergamino esperan obras urgentes

    Licitaciones y peajes: rutas que pasan por Pergamino esperan obras urgentes
    El sábado en Avenida de Mayo tendrá lugar el desfile de caballos de las distintas organizaciones tradicionalistas.

    Pergamino se viste de tradición: desfiles, peñas y día de campo para celebrar la identidad gaucha

    Este proyecto, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, tiene como objetivo mejorar la transitabilidad, ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial en un sector que históricamente presentaba dificultades, especialmente en días de lluvia. Para ello, se están ejecutando trabajos finales de asfalto flexible y canalización de cunetas a lo largo de 1.760 metros lineales, lo que permitirá una adecuada evacuación del agua y mayor durabilidad de la calzada.

    Detalles técnicos de esta obra en Pergamino

    La obra contempló en este caso la recomposición de las bases en zonas sin pavimento mediante maquinaria especializada, la colocación de cañerías en los desagües laterales con nivelación previa, la adecuación de alcantarillas —incluyendo el recambio de diámetros y la corrección de cotas— y un trabajo de mejoramiento integral de las banquinas. Además, se está avanzando en la construcción de nuevas bases de hormigón para la instalación de columnas de iluminación LED, lo que aportará mayor visibilidad y seguridad durante el horario nocturno.

    Los trabajos responden a un diseño de infraestructura que acompañe el crecimiento urbano de la zona y el aumento del tránsito que se prevé en los próximos años, debido al desarrollo habitacional e industrial del sector.

    Seguridad y calidad de vida

    Durante una reciente recorrida por la obra, el intendente Javier Martínez destacó la relevancia de esta intervención para la ciudad. “La avenida De la Cruz Gorordo es una vía muy utilizada, no solo por los vecinos del lugar, sino también por quienes necesitan conectar con la ruta Nº 188 o con la zona de Scalabrini. Pavimentar este tramo significará mayor seguridad, mejor circulación y más calidad de vida para los pergaminenses”, afirmó.

    El intendente también subrayó que este tipo de proyectos fortalece la integración entre barrios y contribuye a dinamizar la actividad económica local, especialmente para el sector productivo que utiliza esta traza como corredor de acceso.

    Parte del plan vial 2025

    Esta obra forma parte del Plan de Infraestructura Vial 2025, que la Municipalidad de Pergamino desarrolla con recursos propios. El programa incluye la repavimentación de avenidas y calles principales, la construcción de cordón cuneta, mejoras en iluminación y señalización, y la incorporación de infraestructura adecuada para ciclistas y peatones.

    Con estas intervenciones, el Gobierno local busca consolidar un esquema de movilidad más seguro, ágil y ordenado, acompañando el crecimiento sostenido de la ciudad y respondiendo a las demandas de los vecinos en materia de infraestructura.

    El sábado en Avenida de Mayo tendrá lugar el desfile de caballos de las distintas organizaciones tradicionalistas.

    Pergamino se viste de tradición: desfiles, peñas y día de campo para celebrar la identidad gaucha

