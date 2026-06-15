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    • Conmoción en Córdoba: seis amigos salieron a bailar, volcaron cuando volvían y dos de ellos murieron

    Los jóvenes volvían en el mismo auto que volcó en la ciudad cordobesa de Bell Ville. Otros cuatro resultaron heridos.

    15 de junio de 2026 - 13:42
    El automóvil Toyota volcó y provocó la muerte de dos mujeres adolescentes.

    El automóvil Toyota volcó y provocó la muerte de dos mujeres adolescentes.

    LA OPINION

    Una salida entre amigos terminó de forma trágica durante la madrugada del domingo en la ciudad cordobesa de Bell Ville, donde dos jóvenes de 17 y 18 años murieron y otras cuatro personas resultaron heridas luego de que el auto en el que viajaban despistó y volcó.

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    El dramático episodio ocurrió alrededor de las 6.30, cuando un Toyota Corolla en el que se desplazaban seis jóvenes circulaba por el departamento Unión. Según trascendió, el grupo había salido a divertirse horas antes y había ido a bailar.

    Por motivos que todavía son investigados, el conductor del vehículo, un joven de 20 años, perdió el control mientras transitaba por la intersección de las calles Posta de Fraile Muerto y Martín Malharro. A partir de ese momento, el auto se salió de la calzada y comenzó a dar varios tumbos.

    Como consecuencia del impacto, dos chicas de 17 y 18 años fallecieron prácticamente en el acto. De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por los medios locales, ambas viajaban en el asiento trasero del vehículo.

    Los otros cuatro ocupantes —dos varones y dos mujeres de entre 16 y 21 años— sufrieron distintos politraumatismos de gravedad y fueron asistidos por efectivos policiales, bomberos y equipos de emergencia que desplegaron un amplio operativo en el lugar para rescatarlos y trasladarlos al Hospital Regional José Antonio Ceballos, donde permanecen internados bajo observación médica y fueron sometidos a diferentes estudios.

    Tras el hecho, la fiscalía de turno inició una investigación para reconstruir la mecánica del accidente y establecer las causas que provocaron el vuelco.

    En ese marco, se ordenó la realización de pruebas de alcoholemia y peritajes de velocidad, además de la búsqueda de testigos y de registros de cámaras de seguridad.

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