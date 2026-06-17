La Selección Argentina le ganó a Argelia con tres goles de Lionel Messi

La Selección argentina le ganó 3-0 a Argelia en el estadio de Kansas, en su debut en el Mundial 2026.
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Con su primer hat-trick en Copas del Mundo, la “Pulga” igualó al alemán Klose en el top de anotadores. Scaloni lo reemplazó por Nicolás Paz a los 79 del segundo tiempo y se fue ovacionado por los hinchas.
La Selección argentina le ganó 3-0 a Argelia en el estadio de Kansas, en su debut en el Mundial 2026.
Lionel Messi fue titular y anotó los tres goles en una actuación magnífica.
El capitán albiceleste igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
El próximo lunes a las 14:00 el rival será Austria.