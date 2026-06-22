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    • "Ha vuelto el equipo": la frase con la que Scaloni resumió el triunfo de la Selección Argentina contra Austria

    El entrenador habló en conferencia de prensa luego de la clasificación de la Selección Argentina a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

    22 de junio de 2026 - 18:56
    Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa tras el triunfo de este lunes frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

    Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa tras el triunfo de este lunes frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

    LA OPINION

    La Selección argentina le ganó a Austria 2-0 con dos goles de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales. Después del encuentro, Lionel Scaloni habló ante la prensa y celebró la clasificación de la Albiceleste para los 16avos de final de la Copa del Mundo.

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    “Ha vuelto el equipo. Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento”, expresó el entrenador.

    Además, habló sobre el rival: “Austria es un equipo duro, que tiene altura y físico. Estamos muy contentos por haber clasificado. Falta un partido por jugar hoy, veremos el resultado”, agregó.

    “Cuando el rival te ataca con mucha gente tenés que defenderte. ramos pacientes y teníamos la pelota sabíamos que encontrábamos el juego y creamos situaciones de gol”, sentenció el entrenador analizando el partido.

    Por último, habló sobre las selecciones candidatas: “Hay varias selecciones que compiten para ser campeonas del mundo. Este mundial no va por favoritismos, hay aspectos psicológicos y físicos. Nosotros estaremos en esa pelea”.

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    “Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Messi robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”.

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